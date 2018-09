WK-leider Hamilton voelt zich fitter en sterker dan ooit

"Laten we niet te veel op de zaken vooruitlopen, je hebt het nooit volledig in eigen hand", houdt Hamilton een slag om de arm in Sochi. "Maar wat ik wel weet, is dat ik fitter, sterker en gelukkiger ben dan ooit."

Hamilton wijst erop dat er dit jaar veel is veranderd bij het team van Mercedes. "Zaken die voor buitenstaanders niet te zien zijn. De relaties zijn beter, net als de communicatie, de aansturing én de gezondheid", blijft hij enigszins mysterieus.

De Brit won vier van de vijf laatste Grands Prix en verwacht ook zondag een sterk optreden op het Autodrom Sochi. "Onze auto is al dik in orde, maar het is nog wel een uitdaging om ook de banden goed te krijgen."

"We staan er zonder meer uitstekend voor", aldus de viervoudig wereldkampioen, die kan bogen op twee zeges in Rusland (2014 en 2015).

Bottas gaat zege van vorig jaar nooit vergeten

Ook zijn teamgenoot Vallteri Bottas presteert doorgaans sterk in Sochi. De Fin won er vorig jaar en pakte in zijn Williams-periode al eens een derde en een vierde plaats. Ook in 2015 leek hij derde te worden, maar werd hij in de laatste ronde van de baan geramd door Ferrari-coureur Kimi Räikkönen.

"Ik boekte hier vorig jaar mijn eerste zege, dat vergeet je nooit", vertelt de drievoudig Grand Prix-winnaar. "Ik heb hier mooie herinneringen en het is fijn om weer terug te zijn."

Dit jaar wacht Bottas nog op zijn eerste zege. "Dat klopt, maar ik heb nog een flink deel van het jaar voor de boeg. Ik ben hiernaartoe gekomen met slechts één doel en dat is pole pakken en de race winnen."

Vrijdag om 11.00 uur en om 14.00 uur zijn de eerste trainingen voor de Grand Prix van Rusland. Ook zaterdag om 11.00 uur is er een training, om 14.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 13.10 uur Nederlandse tijd.