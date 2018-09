Alles over GP Rusland: 'Verstappen alleen op podium bij pech van anderen'

Coronel denkt dat het lastig wordt voor Verstappen om de eerste podiumplaats namens Red Bull in Rusland in de wacht te slepen. "Dat kan alleen als de coureurs voor hem met pech te maken krijgen. Normaal gesproken is zijn motor op dit circuit niet sterk genoeg."

Vanwege een motorwissel krijgt Verstappen in Sochi een gridstraf en zal hij achteraan moeten starten. "Hij zal geen extra tas voor de beker mee hebben genomen naar Rusland", zegt de WTCC-coureur. "Maar je weet het nooit, de laatste weken leek het er vaker niet in te zitten en haalde hij toch het podium."

Verstappen deed het in Rusland nooit beter dan zijn vijfde plek van vorig jaar. Teamgenoot Daniel Ricciardo presteert van alle circuits op de kalender uitgerekend in Rusland het slechtst, want hij finishte nooit hoger dan de zevende plek.

Starttijden GP Rusland Eerste vrije training: vrijdag 10.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 14.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 11.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 14.00 uur

Race: zondag 13.10 uur

'Ruwe diamant Verstappen is geslepen'

Coronel vindt dat Verstappen met zijn 21 jaar onbetwist tot de wereldtop behoort. "Hij was een ruwe diamant en heeft in het begin van het jaar wat foutjes gemaakt. Nu maakt hij die niet meer en blijft hij Ricciardo in de race een halve minuut voor. Dat is ongelofelijk knap, hij is inmiddels een geslepen diamant."

Dat wordt niet alleen in Nederland zo gezien, ook de rest van de wereld beschouwt Verstappen inmiddels als wereldtop, stelt Coronel. "Hij wordt alom geaccepteerd, de andere toppers zien hem inmiddels als één van hen."

Langste bocht van het jaar

Het circuit ligt op het park waar in 2014 de Olympische Winterspelen werden gehouden en staat sinds dat jaar op de Formule 1-kalender. "Het zijn vaak leuke races om naar te kijken", vindt Coronel. "De baan is enorm breed en er is niet echt één vaste ideale lijn, zoals bij veel andere circuits. Er zijn daardoor veel mogelijkheden om in te halen."

Kenmerkend is bocht 4, die zo'n 750 meter lang is en daarmee de langste bocht van het jaar. De auto's racen ook langs de Adler Arena, waar de Nederlandse schaatsers tijdens de Winterspelen liefst 23 medailles verzamelden.

Winnaars van GP Rusland 2017: Valtteri Bottas (Finland/Mercedes)

2016: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Groot Brittannië/Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Groot Brittannië/Mercedes)

Bottas ijzersterk in Sochi

Mercedes won tot dusver elke Grand Prix in Sochi. Lewis Hamilton zegevierde tweemaal, maar ook Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas presteert altijd erg sterk in Rusland.

De Fin won vorig jaar en werd er in zijn tijd bij Williams al eens derde en vierde. Ook in 2015 stevende hij af op een derde plaats, maar werd hij in de laatste ronde van de baan geramd door Ferrari-coureur Kimi Räikkönen.

"Iedere coureur heeft van die circuits die hem beter of minder liggen. Sochi ligt Bottas gewoon heel erg goed", aldus Coronel.

De 46-jarige coureur voorspelt een één-twee voor Mercedes dit weekend. "Hamilton zit in een ongekende flow. Ferrari heeft nog steeds de betere auto in mijn ogen, maar Hamilton trekt momenteel alles naar zich toe."

"Achter Hamilton zet ik Bottas op twee en Vettel op drie. De WK-strijd tussen Hamilton en Vettel is afgelopen. De veertig punten voorsprong geeft Hamilton niet meer weg, honderd procent zeker."