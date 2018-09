Verstappen bevestigt dat hij door motorwissel achteraan start in Rusland

"Ik zal moeten inhalen. Dan hoop ik dat een vijfde plek er nog inzit", zegt de twintigjarige Verstappen vrijdag tegen De Telegraaf.

Omdat Verstappen dit seizoen het toegestane aantal motoren al heeft gebruikt, levert de motorwissel hem een gridstraf op. De straf is nog wel afhankelijk van het aantal onderdelen dat hij laat vervangen.

Verstappen had tijdens de vorige race in Singapore al last van een haperende motor. Zo kwam de Limburger tijdens de safetycarperiode slecht weg en had hij ook moeite om na zijn pitstop weg te rijden. Desondanks eindigde hij als tweede.

Omdat Red Bull bij de Grand Prix van Rusland weinig kansen op een fraaie klassering ziet - het circuit leent zich door de lange rechte stukken vooral voor de motoren van Ferrari en Mercedes - is de keuze voor de motorwissel en de daarbij horende straf logisch.

Red Bull keert terug naar B-spec-motor

In tegenstelling tot het fabrieksteam van Renault maakte Red Bull de afgelopen weken gebruik van de C-spec-motor. Die is weliswaar sneller, maar ook minder betrouwbaar. McLaren, eveneens klant van Renault, liet de motor daarom vooralsnog links liggen.

In Rusland rijdt Verstappen echter weer met de betrouwbaardere B-spec. "Dat moesten we een keer doen, want die C-spec kunnen we niet op grote hoogtes gebruiken, zoals in Mexico en Brazilië. Dan kan-ie uit elkaar klappen", aldus Verstappen.

Hoe het komt dat de C-spec zo veel minder betrouwbaar is, weet de coureur zelf ook niet precies. "Het is een groot vraagteken. Eigenlijk mag en kan dit helemaal niet. Maar goed, als het zo'n goede update van de motor was geweest had Renault hem zelf ook wel gebruikt."

Red Bull en Renault zijn bezig aan de laatste maanden van hun samenwerking, want het team van Max Verstappen stapt volgend jaar over naar motoren van Honda. Het Japanse bedrijf levert de krachtbron dit jaar al aan Toro Rosso.

Verstappen is met nog zes races te gaan de nummer vijf in de WK-stand. Zijn achterstand op leider Lewis Hamilton is groot. De race in Rusland begint zondag om 13.10 uur. Later dit seizoen volgen nog de races op de circuits van Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi.