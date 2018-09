Sauber-coureur Ericsson moet in 2019 plaatsmaken voor Giovinazzi

De 24-jarige Giovinazzi komt uit het talentenprogramma van Ferrari en was vorig jaar en dit seizoen al testcoureur namens Sauber en Haas F1. Begin 2017 reed hij twee races voor Sauber door afwezigheid van Pascal Wehrlein.

Ericsson (28) moet na vier jaar zijn stoeltje afstaan bij Sauber. In zijn allereerste race voor het team, begin 2015 in Australië, zette de Zweed met een achtste plek direct zijn beste prestatie neer. Voor zijn tijd bij Sauber reed Ericsson een jaar voor Caterham.

Giovinazzi wordt de eerste Italiaan in de Formule 1 sinds Vitantonio Liuzzi en Jarno Trulli in 2011. De laatste Italiaanse Grand Prix-zege dateert van twaalf jaar geleden, toen Giancarlo Fisichella de beste was in Maleisië.

Sauber nam eerder al de ervaren Räikkönen van Ferrari over en zag Charles Leclerc de omgekeerde weg bewandelen. Het doorschuiven van Giovinazzi betekent dat in de Formule 1 nog acht stoeltjes ingevuld moeten worden. Alleen Haas, Force India, Toro Rosso en Williams hebben hun coureurs voor 2019 nog niet bevestigd.

'Eer om Alfa Romeo te vertegenwoordigen'

Giovinazzi kijkt uit naar zijn eerste volledige seizoen als Formule 1-coureur in dienst van Sauber, dat Alfa Romeo sinds dit jaar als titelsponsor heeft. Het Italiaanse bedrijf keerde na dertig jaar terug in de koningsklasse van de autosport.

"Als Italiaan is het een eer om een iconisch en succesvol merk als Alfa Romeo te vertegenwoordigen. Ik wil Ferrari en Sauber bedanken voor deze geweldige kans. Ik ben heel gemotiveerd en kan niet wachten", zegt hij.

Sauber speelt een bescheiden rol in de Formule 1. De twintigjarige Leclerc is dit seizoen met vijftien punten de nummer vijftien in de WK-stand en Ericsson staat achttiende met zes punten.

Ericsson heeft nog zes races te gaan namens Sauber. Zondag staat de Grand Prix van Rusland op het programma en in de komende weken worden Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aangedaan.