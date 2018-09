F1-topman Brawn ziet enorme groei bij 'toekomstig kampioen' Verstappen

Volgens de 63-jarige Engelsman bevestigde Verstappen - die eerder veel kritiek kreeg vanwege zijn rijstijl - deze maand in de Grand Prix van Singapore nog maar eens dat hij een enorme groei doormaakt en steeds vaker de juiste keuzes maakt.

"Zijn prestatie omvatte alle kenmerken van een toekomstig kampioen. Het is nu eenmaal niet genoeg om tussen enkele hoogtepunten door te vervallen in domme fouten", zegt sportief directeur Brawn dinsdag tegen het Duitse Speedweek.

"De races van Verstappen worden niet alleen gekenmerkt door ongelooflijke snelheid, maar ook steeds meer door meesterschap."

'Hij nam geen onnodig risico in Singapore'

In de slotfase van de race in Singapore kwam Verstappen dicht bij leider Lewis Hamilton, die snelheid moest minderen omdat hij werd opgehouden. Dat de 20-jarige Nederlander geen inhaalpoging waagde, is voor Brawn een teken dat hij volwassen wordt.

"In plaats van een riskante manoeuvre voelde Verstappen dat er geen echte kans was om te winnen en dat risico nemen onnodig zou zijn. Hij stelde zo zijn tweede plaats veilig."

Nu Verstappen zich in de ogen van Brawn bewijst als kampioenswaardige coureur, heeft hij volgens de Formule 1-topman nog slechts één ding nodig om echt mee te doen om de prijzen en dat is een goede auto.

"Hij blijft groeien en heeft nu een bolide nodig waarmee hij in elke Grand Prix om de overwinning mee kan doen. Ook al heeft Red Bull volgend jaar een jong team, ze hebben in het verleden bewezen dat ze een goede auto kunnen bouwen."

Verstappen start mogelijk achteraan in Rusland

Verstappen, die volgend jaar de 22-jarige Pierre Gasly in plaats van de ervaren Daniel Ricciardo als teamgenoot krijgt, kan zich dit jaar nog niet in de absolute top mengen. De Limburger bezet de vijfde plek in de WK-stand.

Het Formule 1-seizoen gaat zondag verder met de Grand Prix van Rusland, waar Verstappen door een nieuwe motor mogelijk achteraan start. In de weken die volgen komen ook Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aan bod.