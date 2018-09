Ricciardo noemt nieuwe motor van Renault 'bemoedigend' voor toekomst

"In mijn periode bij Red Bull hebben we updates gehad die wel en niet werkten. Dat is de realiteit. De updates die niet werken, kunnen uiteraard frustrerend zijn, omdat je er meer van verwacht dan dat je uiteindelijk krijgt", zei Ricciardo maandag tegen Motorsport.com.

"De laatste update (de Spec C, red.) en de stap die we daarmee hebben gezet, is positief. Dat is bemoedigend voor de komende wedstrijden en ook voor mijn toekomst. Het is een leuk en klein positief teken."

Red Bull maakte begin deze maand bij de Grand Prix van Italië en ook vorige week bij de Grand Prix van Singapore gebruik van de Spec C-motor en dat leverde de Oostenrijkse renstal gelijk aantoonbaar tijdwinst op.

"En als je hoort dat Christian Horner positief is...", doelt Ricciardo op zijn teambaas, die in het recente verleden een aantal keer hard heeft uitgehaald naar Renault.

"Hij hoeft die dingen niet te zeggen, als je snapt wat ik bedoel, maar hij heeft het wel gezegd en dat bewijst enigszins dat het een stap voorwaarts is. Als coureur voel je het, met name in de kwalificatie. Het is een stap in de juiste richting, daarvan ben ik overtuigd."

Renault heeft zelf niet de Spec C-motor in auto zitten

Opvallend is dat Renault zelf nog niet de Spec C-motor in zijn auto heeft zitten, maar wegens betrouwbaarheidsredenen nog altijd een beroep doet op de oudere Spec B-motor.

Ricciardo had in Italië en Singapore nog weinig profijt van de Spec C-motor, want hij viel in Italië al vroeg uit door een probleem met zijn versnellingsbak en hij kwam in Singapore niet verder dan de zesde plaats.

Horner gaf na afloop van de race in Singapore te kennen dat Ricciardo's teamgenoot Max Verstappen naar alle waarschijnlijkheid terugvalt op de Spec B-motor, waarmee hij een gridstraf zou incasseren.

Ricciardo bezet in de WK-stand de zesde plaats met 126 punten. Hij moet leider Lewis Hamilton (281), Sebastian Vettel (241), Kimi Räikkönen (174), Valtteri Bottas (171) en Verstappen (148) voor zich dulden.

De eerstvolgende Grand Prix is in Rusland op 30 september, waarna er ook nog geracet wordt in Japan (7 oktober), de Verenigde Staten (21 oktober), Mexico (28 oktober), Brazilië (11 november) en Abu Dhabi (25 november).