Kopenhagen wil niet langer Formule 1-race organiseren

Kopenhagen was in de race om in 2020 een Grand Prix in de koningsklasse van de autosport op touw zetten. Er was zelfs al een ontwerp gemaakt van een circuit door de stad.

De baan zou langs het parlementsgebouw Christiansborg en over twee bruggen in het centrum voeren. Onder anderen voormalig Formule 1-coureur Jan Magnussen was betrokken bij het ontwerp van het parcours.

Formule 1-baas Chase Carey toonde zich eerder dit jaar juist nog enthousiast over de plannen. Volgens de 64-jarige Ier konden de kenmerkende bruggen en het water van Kopenhagen mooie televisiebeelden opleveren.

Denemarken is nog nooit gastheer geweest van een Formule 1-race. Het laatste Scandinavische land dat een Grand Prix organiseerde was Zweden (van 1973 tot 1978)