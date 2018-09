Bottas: 'Heb goede resultaten nodig voor mijn zelfvertrouwen'

"Ik blijf gemotiveerd om goede resultaten te behalen, maar ik voel dat ik die nu echt kan gebruiken", zegt hij donderdag in gesprek met Motorsport.com.

"Het is bijna een jaar geleden dat ik nog eens won (op 26 november in Abu Dhabi, red.). Voor mijn zelfvertrouwen heb ik resultaten nodig."

Bottas behaalde dit seizoen slechts zes podiumplaatsen, terwijl hij vorig seizoen in zijn eerste jaar bij Mercedes nog goed was voor drie zeges, vier polepositions en tien podiumplaatsen.

De prestaties van Bottas dit seizoen staan in schril contrast met die van zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die al zeven keer wist te winnen en afstevent op zijn vijfde wereldtitel.

'De derde plaats wordt mijn doel'

"Het is zwaar. Het is natuurlijk altijd moeilijk om Lewis te kloppen. Hij is nu aan een sterke reeks bezig en vecht natuurlijk voor de wereldtitel. Ik niet meer, maar ik wil nog altijd een zo goed mogelijk resultaat bereiken in het kampioenschap. De derde plaats is zeker nog mogelijk, dus dat wordt mijn doel", aldus Bottas.

“Het team wil ook goede resultaten zien van mij, maar als Lewis de titel pakt wordt het misschien anders. Ik moet hongerig en gemotiveerd blijven voor elke race. Vergeleken met de eerste races van het seizoen is het voor mij mentaal moeilijker omdat ik niet de mindset heb dat ik voor het wereldkampioenschap aan het strijden ben."

Hamilton voert na vijftien van de 21 races de WK-stand aan met 281 punten, gevolgd door Sebastian Vettel (241 punten), Kimi Räikkönen (174), Bottas (171), Max Verstappen (148) en Daniel Ricciardo (126).

De eerstvolgende Grand Prix is in Rusland op 30 september, waarna er ook nog geracet wordt in Japan (7 oktober), de Verenigde Staten (21 oktober), Mexico (28 oktober), Brazilië (11 november) en Abu Dhabi (25 november).