Ferrari-teambaas Arrivabene neemt schuld op zich voor mindere prestaties

"Als de resultaten tegenvallen, dan ben ik verantwoordelijk. Niet Vettel, de engineers of de monteurs, het is alleen mijn schuld", zegt Arrivabene woensdag tegen Speedweek.

Ferrari was afgelopen weekend de favoriet op het bochtige Marina Bay Street Circuit, maar Mercedes-coureur Lewis Hamilton reed onbedreigd naar de zege. Daardoor breidde de Brit zijn voorsprong in de WK-stand op Vettel uit naar veertig punten. Er zijn nog zes Grands Prix te gaan.

"Als jullie op zoek zijn naar een zondebok, dan staat die nu recht voor jullie", aldus de Italiaanse teambaas. "Ik kan het niet goedmaken door een liedje voor het team te zingen. Maar als jullie iemand de schuld willen geven, dan weet je waar je me kunt vinden."

'Ferrari zal strijden tot einde'

Arrivabene is sinds november 2014 de teambaas van het oudste en meest succesvolle team in de Formule 1. Hij slaagde er nog niet in om Ferrari naar de eerste wereldtitel sinds 2008 te leiden.

"Ik accepteer alle kritiek, vooral van de mensen die voorheen successen hebben gevierd. Maar alleen als het opbouwende kritiek is."

De suggestie dat Hamilton zijn leiding in de WK-stand te danken heeft aan de weinige fouten die hij maakt in vergelijking met Vettel, wees Arrivabene resoluut van de hand. "In de Formule 1 maakt iedereen fouten, soms grote en soms kleine. We zijn een team en winnen en verliezen samen."

"We mogen niet vergeten dat er nog niets verloren is. We benaderen de komende races met kalmte en vastberadenheid en we zullen strijden tot het einde."

De eerstvolgende Grand Prix is op 30 september in het Russische Sochi.