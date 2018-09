Verstappen start mogelijk achteraan bij Grand Prix van Rusland

Omdat Verstappen dit seizoen al het toegestane aantal motoren heeft gebruikt, levert een motorwissel hem een gridstraf op. Die straf is wel afhankelijk van het aantal onderdelen dat hij laat vervangen.

"We moeten kijken of we dat doorzetten", zei teambaas Christian Horner na de race in Singapore, waar Verstappen veelvuldig over zijn Renault-motor klaagde. "Het ligt wel voor de hand dat we de motor in Sochi laten vervangen."

Verstappen had tijdens de race last van een bokkende motor. Zo kwam hij tijdens de safetycarperiode slecht weg en ook had Verstappen moeite om na zijn pitstop weg te rijden. Desondanks eindigde hij als tweede.

De coureur erkende zelf maandagavond bij het programma Peptalk dat een motorwissel zo goed als zeker aanstaande is. "Ik heb er officieel nog niets over gehoord, maar normaal gesproken gebeurt dat wel."

'Nieuwe motor sneller maar wel risicovoller'

Red Bull maakt in tegenstelling tot het fabrieksteam van Renault gebruik van de C-spec-motor. Die is weliswaar sneller, maar ook minder betrouwbaar. McLaren, eveneens klant van Renault, liet de motor daarom vooralsnog links liggen.

"We wisten dat het een risico was toen we deze motor namen", erkende Horner. "Die heeft zeker voor meer vermogen gezorgd, maar heeft nog wat kinderziekten. Aan de andere kant kon Max zich daardoor wel als tweede kwalificeren, wat hem bij de race een mooie positie heeft opgeleverd."

Omdat Red Bull bij de Grand Prix van Rusland weinig kansen op een fraaie klassering ziet - het circuit leent zich door de lange rechte stukken vooral voor de motoren van Ferrari en Mercedes - ligt een motorwissel bij die race meer voor de hand.

De Grand Prix van Rusland wordt op 30 september verreden. De start op de omloop rond het olympisch dorp van Sochi is om 13.10 uur.