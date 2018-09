Force India legt weer strenge teamorders op na incident in Singapore

De 22-jarige Ocon reed zondag in de eerste bochtencombinatie naast zijn zes jaar oudere teamgenoot, die geen ruimte liet en de Fransman tegen de muur drukte. Ocon viel daardoor uit. Het was niet het eerste incident tussen de twee.

Teambaas Otmar Szafnauer van Force India had de twee coureurs vorige maand voor de Grand Prix van België - waar zowel Ocon als Pérez een goede startpositie had - nog gewaarschuwd dit soort situaties in de toekomst te vermijden.

"Ik heb ze hier in Singapore niet opnieuw gewaarschuwd, maar misschien had ik dat wel moeten doen. Aan de andere kant: het is nu duidelijk en ze zullen niet weer tegen elkaar gaan racen als ze dat niet kunnen", aldus Szafnauer tegen Motorsport.com.

"Er was geen ruimte. Sergio had Esteban meer marge moeten geven, want hij had zelf ruimte zat. Esteban wist op zijn beurt dat hij geen kant op kon bij een manoeuvre van zijn teamgenoot, maar Sergio had zijn move niet moeten maken."

'We zullen de regels opnieuw uitleggen'

De 54-jarige Szafnauer vindt dat Pérez de hoofdschuldige is van de crash op het Marina Bay Street Circuit. In de ogen van de teambaas had de Mexicaan collegialer moeten zijn jegens zijn Force India-teamgenoot.

"Als Esteban naast iemand van een ander team had gereden, had hij zichzelf niet daar moeten positioneren. Maar nu was het zijn teamgenoot, dus er had meer onderling respect moeten zijn", zegt hij.

"Het is zoals het is. Voor de volgende race zullen we hen de regels weer uitleggen en dan zal het niet weer gebeuren. Zo simpel is het."

Wedstrijdleiding ondernam geen actie

De wedstrijdleiding besloot na bestudering van de beelden van de crash geen actie te ondernemen. Volgens Szafnauer kwam Pérez, die uiteindelijk slechts als zestiende werd afgevlagd, daar goed mee weg.

"Ze beoordeelden het als een race-incident. Als Ocon en Pérez geen teamgenoten waren geweest, hadden ze daar gelijk in gehad. Maar ik vind dat je je temagenoot altijd ruimte moet geven, want het teambelang staat voorop."

Pérez kreeg later in de race wel een drive-through penalty, omdat hij tegen de Williams van Sergey Sirotkin reed.

Ocon en Pérez geven elkaar na vijftien races weinig toe in de WK-stand. Ocon is met 45 punten de nummer elf, terwijl Pérez een puntje meer heeft en daarmee een plek hoger staat.

Het Formule 1-seizoen gaat volgende week zondag verder met de Grand Prix van Rusland.