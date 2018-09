Vettel verdedigt strategische keuzes Ferrari na 'slechte dag' in Singapore

Door de derde plaats van Vettel op het Marina Bay Street Circuit zag de Duitser zijn achterstand op WK-leider Hamilton oplopen naar veertig punten, met nog zes races te gaan.

"Het was geen goede dag voor ons", gaf Vettel na afloop van de race toe. "We hadden dit niet verwacht. Ik denk ook niet dat we het volledige potentieel uit onze auto hebben gehaald."

De viervoudig wereldkampioen vertrok als derde, met net als Verstappen en Hamilton de hypersoftbanden onder zijn auto. Vettel kwam vanaf de tweede plaats echter al vroeg binnen, en werd daarbij op de ultrasoftbanden gezet, de middelste band qua hardheid die Pirelli mee had genomen naar Singapore.

Agressieve aanpak

Verstappen en Hamilton kozen voor de hardere softbanden. Vettel probeerde met zijn vroege stop voorbij de WK-leider te komen, maar verloor juist een plek aan Verstappen. Daarna was het de vraag of hij de race op de zachtere banden wel uit kon rijden.

"We wilden een agressieve aanpak proberen. Had het gewerkt dan was dat mooi geweest, maar het pakte helaas totaal verkeerd uit", beschreef Vettel zijn strategie. "Ik verloor tot overmaat van ramp veel tijd achter Sergio Perez in de Force India, en toen kon Max er weer langs komen."

"Maar we waren hier sowieso niet snel genoeg", stelde de Ferrari-coureur vast. "Dat kwam door het verloop van de race, maar Lewis was hoe dan ook te snel voor ons."

"Doordat onze strategie niet slaagde, brachten we onszelf alleen maar verder in de problemen. Ik had er ook geen vertrouwen in dat ik de race op deze set banden uit kon rijden, maar dat lukte gelukkig."

Auto hoort niet thuis op derde plek

Het was niet de eerste strategische fout van Ferrari dit seizoen. Tijdens de Italiaanse Grand Prix van twee weken geleden hanteerde het team bijvoorbeeld de verkeerde volgorde in de kwalificatie, waardoor teamgenoot Kimi Räikkönen kon profiteren van Vettels slipstream in plaats van andersom. Ook het weekend in Singapore verliep moeizaam voor de Italiaanse topformatie.

"Ik zal het team altijd verdedigen", reageerde Vettel op de vraag of er niet te veel fout gaat bij Ferrari. "Als ik in de auto zit, kan ik niet alles wat om me heen gebeurt volgen. Dus ik moet op het team vertrouwen."

"Volgens mij hebben we ook gewoon een heel goede auto", vervolgde de viervoudig wereldkampioen. "Misschien niet zo veel beter als iedereen denkt, maar hij is erg goed. Dus die hoort ook niet thuis op de derde plek."

Over twee weken wordt de Grand Prix van Rusland verreden, de eerste van nog zes kansen voor Vettel om Hamilton bij te halen. "Het is nog een lange weg. Ik had niet verwacht dat de achterstand hier in Singapore alleen maar groter zou worden. Maar Rusland ligt ons denk ik beter."