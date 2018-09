Hamilton had 'iets speciaals nodig' om te winnen in Singapore

"Ferrari heeft een heel goede auto, dus binnen het team dacht een aantal mensen, waaronder teambaas Toto Wolff, dat het niet ging lukken om voor ze te finishen", zei een uitgelaten Hamilton na de race.

"Tien punten uitlopen, ik had het ook niet verwacht." Vettel werd derde op het Marina Bay Street Circuit achter Max Verstappen op de tweede plaats.

"Er was iets speciaals nodig om dit te doen", beschreef Hamilton zijn prestatie. Met een razendsnelle ronde in de kwalificatie zaterdag legde hij het fundament voor zijn zege op zondag. "Want inhalen is hier heel erg lastig. Zeker voor de auto's vooraan. Je moet echt veel in je mars hebben op iemand om te kunnen passeren."

'Hart in mijn keel met Verstappen achter me'

Dat lukte Verstappen bijna. Halverwege de race kwam Hamilton even in druk verkeer terecht, waarna de Nederlander onder de achtervleugel van de Mercedes van de WK-leider kon duiken.

"Mijn hart zat even in mijn keel op dat moment. Ze gingen gewoon niet aan de kant voor me, zelfs niet toen ik in duel was met Max. Gelukkig kon ik daarna gelijk een gat trekken", blikte Hamilton terug.

"Max heeft wel goede tegenstand geboden. Red Bull is hier sowieso altijd snel. Maar ik kon zijn tempo evenaren en had het veld daardoor onder controle."

Met de vergrote voorsprong op Vettel zou Hamilton een andere aanpak kunnen hanteren in de resterende zes races, maar de viervoudig wereldkampioen ziet dat anders. "Ik blijf gewoon bij deze aanpak, want volgens mij werkt die goed. Ik bekijk het van race tot race, want Ferrari heeft een heel goede auto. Ik probeer bijvoorbeeld de banden steeds beter te begrijpen en het hele jaar door beter te worden."

Hamilton vloog halve wereld rond

Hamilton arriveerde woensdag laat in Singapore nadat hij sinds de Italiaanse Grand Prix de halve wereld rond was gevlogen voor zijn nieuwe modelijn. Hij deed onder meer Shanghai en New York aan.

"Als ik hier een fout had gemaakt, had iedereen gezegd dat het daar door zou komen. Maar mijn prestaties worden niet minder", verdedigde Hamilton zich. "Ik haal er juist energie uit. Het waren intense weken. Daarom ben ik nu wel aan een paar vrije dagen toe."

De volgende Grand Prix is over twee weken in het Russische Sochi. Daarna volgen nog de Grands Prix van Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi.