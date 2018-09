Verstappen erkent dat tweede plek in GP Singapore maximaal haalbare was

De coureur van Red Bull Racing was vanaf de tweede plek begonnen, maar werd direct na de start gepasseerd door Sebastian Vettel. Hij verschalkte de Duitser na de pitstops, waarna hij achter Lewis Hamilton als tweede over de meet kwam.

"Dit is niet slecht. Het is jammer van de eerste ronde, de Ferrari was wel erg snel op het rechte stuk. Maar daarna hadden we een perfecte strategie en kon ik terugkeren naar de tweede plek", zei de twintigjarige Nederlander, die door de fans tot coureur van de dag werd uitgeroepen.

Verstappen nam rap afstand van Vettel, maar kon de voor hem rijdende Hamilton niet echt meer bedreigen. Door achterblijvers kwam hij nog wel aan de staart van de Brit, maar die nam daarna weer afstand.

"Dat was maar één bocht", beschreef Verstappen. "Inhalen is hier echt heel erg lastig. Je rijdt eigenlijk gewoon in een treintje".

Bokkende motor zit Verstappen dwars

"Ik heb daarom geprobeerd mijn eigen race te rijden en Lewis te volgen. Ik wist dat een tweede plek het maximaal haalbare was, dus toen heb ik de auto gewoon thuisgebracht."

Verstappen kende dit weekend een aantal problemen met zijn auto. Zo kwam zijn auto na zijn enige pitstop niet lekker weg. "De motor bokte een beetje en schoot soms zomaar in z'n neutraal, er was veel mis. Mede daarom ben ik erg blij met mijn tweede plek."

De Nederlander had voorafgaand aan het weekend al voorspeld dat een podiumplaats mogelijk was, maar dat winnen op eigen kracht in Singapore en ook de rest van het seizoen lastig wordt. "Dit zegt verder ook niet zo veel over de rest van het seizoen. Dit was een goed resultaat voor ons, we hebben het echt gemaximaliseerd."

De volgende race wordt over twee weken verreden, als de Grand Prix van Rusland op het circuit van Sochi op het programma staat.