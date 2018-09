Vettel maakt zich 'geen zorgen' over gat naar Hamilton in Singapore

Titelkandidaat Vettel kon Lewis Hamilton en Max Verstappen niet bijhouden en start zondag als derde. Räikkönen kwam niet verder dan de vijfde startplaats. Het gat naar de beste tijd van Hamilton was met respectievelijk zes en zeven tienden aanzienlijk.

"Ik maak me geen zorgen over dat gat", zei Vettel zaterdag. "Het toont denk ik niet aan hoe sterk we zijn. Het is alleen teleurstellend dat we niet alles uit onze auto hebben gehaald."

De Duitser moet de race in de Aziatische metropool zondag eigenlijk wel winnen, wil hij Hamilton niet verder weg zien lopen in de WK-stand. Het gat bedraagt nu dertig punten en de Britse Mercedes-coureur had zaterdag naar eigen zeggen "misschien wel zijn beste kwalificatierondje ooit".

"Lewis had een goede ronde", oordeelde Vettel. "Daar wil ik hem graag mee feliciteren. Maar ik denk niet dat hij onverslaanbaar was. Maar de kwalificatie verliep voor ons niet zoals het had gemoeten. Bij anderen lukte dat wel, dus daarom staan we derde."

Omstandigheden waren hetzelfde

Räikkönen was vooral verbaasd dat het na een prima voorbereiding opeens zo lastig was voor Ferrari in de kwalificatie. "Het ging steeds heel soepel en daarom was ik verrast, want eerlijk is eerlijk, de omstandigheden waren nog steeds hetzelfde."

Volgens de Fin heeft zijn team de auto niet grondig aangepast voor de kwalificatie, maar wel genoeg om niet meer de snelste te zijn. "Het is hier heel belangrijk om alles te hebben zoals je wil, want er zijn zo veel bochten. Je verliest ergens een halve tiende en een paar bochten later is dat zomaar opgelopen tot drie of vier tienden verschil. Dat maakt het hier lastig."

'Lange, zware en hectische race'

Vettel blijft optimistisch voor de race, die door de hoge luchtvochtigheid in Singapore en de lengte van het circuit geldt als een lange slijtageslag.

"Ik was uiteraard liever vooraan begonnen, maar zondag komt het denk ik wel goed. De auto is prima, dus als we bij de leidende groep kunnen blijven hebben we een race van twee uur om iets te proberen. Je weet nooit wat er kan gebeuren", blikte Vettel vooruit op de Grand Prix die hij al vier keer wist te winnen.

De safetycar speelt doorgaans een grote rol op het Marina Bay Street Circuit. In alle voorgaande Grands Prix in Singapore kwam die minstens één keer de baan op, weet ook Räikkönen.

"Er gebeurt hier altijd heel veel, dus we moeten de juiste beslissingen nemen. Iedereen zit dicht bij elkaar", stelde de Fin. "Het wordt een lange, zware en hectische race."

De Grand Prix van Singapore start zondag om 14.10 uur.