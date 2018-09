Hamilton ging 'perfect door elke bocht' in kwalificatieronde Singapore

"Ik had nergens wielspin, nergens brak de auto uit. Ik ging perfect door elke bocht", omschreef Hamilton zijn ronde, die uiteindelijk werd geklokt op 1.36,015. Daarmee reed hij een baanrecord en was hij drie tienden sneller dan Max Verstappen, met wie de Mercedes-coureur zondag de eerste startrij deelt.

De kwalificatiesessie in Singapore kwam nog lastig op gang voor Hamilton. Het scheelde niet veel of hij was al in het eerste deel gesneuveld. "We begonnen op de ultrasoftbanden, omdat we hier eigenlijk niet genoeg van de zachtere hypersofts beschikbaar hebben. Ik kneep hem wel even, het scheelde maar een halve seconde."

"Daarom hadden we ook wat minder ervaring op de hypersofts", beschreef de viervoudig wereldkampioen. "Ik heb uiteindelijk alle stukjes ervaring die ik had opgedaan in de vrije trainingen en de kwalificatie als puzzelstukjes in elkaar gelegd en daar kwam deze ronde uit."

Alles uit de auto gehaald

Hamilton reed zijn snelste tijd in de eerste poging in Q3 en ging daarna nog een keer de baan op. "Maar toen wilde ik te veel, remde ik overal een halve meter later. Dat trok de auto niet, wat voor mij het teken is dat ik alles eruit heb gehaald in die eerste ronde. Er zat niet meer in."

De eerste startpositie op Singapore bevindt zich aan de rechterkant van de grid, terwijl de eerste bocht naar links gaat. Verstappen zou bij er bij een goede start dus aan de binnenkant naast kunnen duiken bij Hamilton, maar die maakt zich daar geen zorgen over.

"De rechterkant is de kant waarop gereden wordt, dus ik verwacht daar geen problemen. Het geeft je ook de beste lijn de bocht in. Ik zou de rechterkant ook genomen hebben als ik de keuze had gehad."

'Monaco op steroïden'

Hamilton is sowieso een groot fan van het stratencircuit door de Aziatische metropool. "Dit circuit is echt fantastisch. Het is de zwaarste baan van het jaar, maar het is voor mij echt Monaco op steroïden", trok de Brit de vergelijking met het bekendste stratencircuit op de kalender.

"Er zijn hier zo ontzettend veel bochten. De ronde voelde dan ook magisch. Een van de beste rondjes die ik hier heb gedaan."

De Grand Prix van Singapore begint zondag om 14.10 uur. Hamilton won de race vorig jaar. Hij profiteerde van een startcrash tussen Verstappen en Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen.