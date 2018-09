Verstappen noemt tweede plaats in Singapore 'beste kwalificatie tot nu toe'

"Dit voelt als een overwinning", stelde de opgeluchte Nederlander zaterdag. "We hebben tijdens deze kwalificatie zo veel problemen met de motor gehad. Als je je dan als tweede kwalificeert ben ik daar natuurlijk erg blij mee."

Verstappen deelt de eerste startrij zondag met Lewis Hamilton, die nog eens drie tienden sneller was en pole position pakte. De Red Bull-coureur reed in de laatste sessie van de kwalificatie een snelste tijd van 1.36,329. Hamilton was ruim 0,3 seconde en klokte 1.36,015. Hij mag voor de 79e keer in zijn loopbaan van pole starten.

Voorafgaan aan de race in de Aziatische metropool en ook na de vrije trainingen op vrijdag temperde Verstappen de verwachtingen nog. Poleposition zat er sowieso niet in en ook de eerste startij leek wat hem betreft onhaalbaar. Mede door tegenvallende tijden van de Ferrari's bleek de tweede plaats dus toch mogelijk.

"Het is totaal onverwacht", stelde Verstappen dan ook vast. "Maar ik had zeker een erg goede ronde. Ik heb in de Formule 1 niet eerder zo'n goede kwalificatie gereden denk ik."

Trillen van boosheid

De Renault-motor achterin de Red Bull van de Limburger had de nodige kuren tijdens de kwalificatiesessie. "In de laatste training trilde ik nog van boosheid, nu tril ik van blijheid", zei Verstappen.

"De auto bokte de hele tijd bij het terugschakelen en als ik overschakelde viel de motor soms gewoon weg", beschreef de twintigjarige Nederlander zijn problemen.

Toen hij al tweede stond in het laatste deel van de kwalificatie, was hij in zijn laatste poging bezig aan een nog betere ronde. "Maar in de laatste sector werkte de motor weer niet mee, anders had ik de tijd van Hamilton nog aan kunnen vallen. Ik weet niet of het genoeg was, maar ik had nog een stuk dichterbij kunnen zitten."

Geen problemen in de race

De ergste problemen aan de Renault-motor werden verholpen door de krachtbron iets terug te schroeven in vermogen. "Daardoor werd de motor wat soepeler", lichtte Verstappen toe. Dat doet Red Bull voor de race ook, waardoor Verstappen zondag geen problemen verwacht.

"In de race rijden we sowieso niet op vol vermogen. Tijdens de trainingen had ik in de langere runs ook geen last van die problemen. Maar misschien ploft 'ie wel. Dat weet je toch nooit."

De tweede startplaats is een herhaling van Verstappens startpositie in 2017 in Singapore. Toen ging het al voor de eerste bocht fout door een aanvaring met de Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen. Zondag gaat hij op herhaling.

"We hebben laten zien wat voor geweldige auto hebben. We moeten nog wel wat problemen oplossen voor morgen, en dan zien we wel wat er mogelijk. is."

De Grand Prix van Singapore start zondag om 14.10 uur.