Verstappen evenaart in Singapore beste startpositie ooit, pole Hamilton

De plek op de voorste startrij is een grote opsteker voor Verstappen, die het hele weekend al klaagt over de Renault-motor die achter in zijn Red Bull-bolide ligt.

Het is de vierde keer dat de de twintigjarige coureur vanaf plek twee mag starten. Dat is nog altijd zijn beste startpositie ooit. Eerder begon hij in 2016 in België en vorig jaar in Singapore en Mexico vanaf die plek. In Mexico leidde dat tot een zege.

Verstappen reed in de laatste sessie een snelste tijd van 1.36,329. Daarmee was hij ruim 0,3 seconde trager dan Hamilton, die in 1.36,015 verreweg de snelste was.

Sebastian Vettel begint zondag vanaf de derde plaats. De coureur van Ferrari bleef wel Valtteri Bottas (Mercedes) voor. Die begint als vierde. Kimi Räikkönen (vijfde) en Daniel Ricciardo (zesde) vormen de derde startrij.

Uitslag kwalificatie 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.36,015

2. Max Verstappen (Red Bull Racing) 1.36,334

3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.36,628

4. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.36,702

5. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1.36,794

6. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) 1.36,996

7. Sergio Pérez (Force India) 1.37,985

8. Romain Grosjean (Haas) 1.38,320

9. Esteban Ocon (Force India) 1.38,365

10. Nico Hülkenberg (Renault) 1.38,588

Fortuin in eerste sessie voor Hamilton

Hamilton had eerder nog wat fortuin dat hij de eerste sessie overleefde. De Mercedes-coureur reed op de hardere ultrasoft-band, maar kwam niet verder dan de veertiende tijd. Dat was echter net voldoende om de schifting te overleven.

Kevin Magnussen (Haas), Brendon Hartley (Toro Rosso), Stoffel Vandoorne (McLaren) en de Williams-coureurs Lance Stroll en Sergey Sirotkin slaagden daar niet in. Met name de eliminatie van Magnussen was verrassend.

In de sessie daarna probeerden de Ferrari-coureurs eveneens op de ultrasofts hun snelste tijd te klokken, aangezien Vettel en Räikkönen dan ook op die band aan de race mogen beginnen.

Zinloze poging Ferrari in tweede sessie

Ferrari zag het zinloze van die poging echter al snel in, aangezien de tijden van beide coureurs lang niet snel genoeg waren. Vettel en Räikkönen gingen vervolgens alsnog op de snelste en zachtste band naar buiten en haalden eenvoudig de laatste sessie.

Dat gold niet voor Fernando Alonso (McLaren), Carlos Sainz (Renault), Sauber-coureurs Charles Leclerc en Marcus Ericsson en Pierre Gasly van Toro Rosso.

De race begint zondag om 14.10 uur en wordt verreden onder kunstlicht. Vorig jaar ging de zege op een natte baan naar Hamilton, nadat Verstappen, Vettel en Räikkönen al voor de eerste bocht met elkaar in aanraking kwamen.