Verstappen knap tweede in GP Singapore, onbedreigde zege Hamilton

Het is de zesde podiumplaats voor Verstappen in 2018, die Sebastian Vettel in de Ferrari achter zich als derde zag finishen. Daarmee kwamen de topfavorieten in dezelfde volgorde over de streep als waarin ze 61 ronden eerder van start waren gegaan.

Viervoudig wereldkampioen Vettel kijkt met nog zes races te gaan tegen een achterstand van veertig punten aan in de titelstrijd met Mercedes-coureur Hamilton.

Verstappen blijft de best geklasseerde Red Bull-coureur met 148 punten. Daniel Ricciardo werd in Singapore zesde, achter de twee Finnen Valtteri Bottas (Mercedes) en Kimi Räikkönen (Ferrari).

De nachtrace door de Aziatische metropool staat doorgaans bol van de spanning, maar de race van zondag gaat niet de boeken in als legendarisch.

Verstappen bleef nipt vóór Vettel

Verstappen had geen geweldige start, maar wist in de eerste bocht wel nipt vóór Vettel te blijven. Hamilton kende geen problemen en pakte eenvoudig de leiding. Op het lange rechte stuk kwam Vettel alsnog langszij bij Verstappen, die geduld toonde en de Duitser niet al te veel weerstand bood.

Door een crash van Esteban Ocon in de eerste bochtencombinatie kwam al halverwege de eerste ronde de safetycar de baan op. Na vijf ronden trok Hamilton het veld weer op gang en reden de topfavorieten in slagorde richting de eerste serie pitstops.

Vettel kwam als eerste naar binnen, om te wisselen naar ultrasofts. Toen de Duitser de baan weer op reed, kwam hij echter achter Sergio Perez in de Force India terecht. Daarbij verloor de Ferrari-coureur kostbare seconden. Hamilton ging na een paar razendsnelle ronden iets later dan Vettel naar binnen en behield voorzien van softbanden de leiding.

Verstappen ging als langste door, waarna hij door het tijdverlies pal voor Vettel de baan op kwam en de tweede plaats terugpakte. Vettel reed zijn tweede stint op ultrasofts, terwijl ook Verstappen softbanden had gekregen bij zijn pitstop.

Achterblijvers houden Hamilton op

In de middenfase van de race gebeurde vervolgens lange tijd niet veel. Verstappen kwam even heel dicht bij Hamilton, toen de wereldkampioen moeite had met het inhalen van achterblijvers. Op het moment dat ze weer vrij baan hadden, trok de Brit meteen weer een gat, terwijl hij over de boordradio wel klaagde over zijn banden.

Dat leek echter meer bedoeld om de concurrentie zand in de ogen te strooien dan dat hij daadwerkelijk problemen had. Hamilton had geen moeite om op de softbanden het einde te halen. Zowel Verstappen als Vettel vormde geen bedreiging meer tot aan de finishvlag.

Fernando Alonso was met zijn zevende plaats in de McLaren best of the rest achter de topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull. De Spanjaard baarde in zijn laatste optreden in Singapore opzien door voor even de snelste rondetijd op de klokken te zetten. Het was een van de spaarzame hoogtepuntjes in een Grand Prix die daar verder van gespeend bleef.

De volgende Grand Prix is over twee weken in het Russische Sochi.