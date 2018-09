Problemen voor Verstappen in derde training Singapore, Vettel de snelste

Sebastian Vettel was met enige afstand de snelste. De Duitser klokte in zijn Ferrari een 1.38,054 en reed daarmee de snelste tijd van het weekend op het Marina Bay Street Circuit.

Verstappen kon daar slechts een tijd van 1.39,265 tegenover zetten. Kimi Räikkönen was in de andere Ferrari goed voor de tweede tijd. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas van Mercedes klokten de derde en de vierde tijd. WK-leider Hamilton was een halve seconde langzamer dan de snelste tijd van Vettel.

Top zes VT3 Singapore 1. Vettel (Ferrari) - 1.38,054

2. Räikkönen (Ferrari) - 1.38,416

3. Hamilton (Mercedes) - 1.38,558

4. Bottas (Mercedes) - 1.38,603

5. Ricciardo (Red Bull) - 1.39,186

6. Verstappen (Red Bull) - 1.39,265

Verstappen reed na een installatieronde bijna een half uur niet in Singapore. Daarna ging de Limburger wel een aantal keer de baan op, maar dat leidde niet tot tevredenheid.

Eerst klaagde hij over de boordradio over "rare geluiden uit de motor". Toen hem later om meer feedback werd gevraagd door het team, zei hij boos: "Het probleem is dat het product achter in deze auto niet werkt zoals ik het wil." Daarmee doelde Verstappen op de Renault-krachtbron.

Ferrari zet stap na vrijdagtrainingen

Hoewel Red Bull de concurrenten Ferrari en Mercedes tijdens de vrijdagtrainingen nog aardig bij kon houden, zette vooral het Italiaanse team qua rondetijden nu een stap die, zoals Verstappen al voorspeld had, te groot is voor het team van de Nederlander. Vrijdag zei hij al dat poleposition er niet inzit in Singapore. Het tempo dat de Red Bull in de race kan neerleggen moet wel meer in de buurt van de grote concurrenten zijn.

Vettel herstelde zich met zijn scherpe tijd van zijn fout in de tweede training op vrijdag, toen hij met zijn Ferrari kortstondig de muur raakte en de sessie af moest breken. De Duitser reed uiteindelijk negentien ronden, het meest was van alle favorieten. Verstappen kwam tot slechts tien ronden.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore begint zaterdag om 15.00 uur. De race begint zondag om 14.10 uur.