Ferrari houdt 'deur altijd open' voor Mick Schumacher

"Hoe zouden we in Maranello nee kunnen zeggen tegen zo'n naam?", zei Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene vrijdag in Singapore. De negentienjarige Mick Schumacher maakt momenteel furore in de Formule 3, met zes overwinningen in zijn laatste tien races.

"Zijn recente resultaten zijn echt heel erg goed", stelde Arrivabene vast. "Ik wens hem een mooie loopbaan toe en ik denk dat de deur voor de naam Schumacher, die zo veel bladzijden in de Ferrari-geschiedenis heeft geschreven, natuurlijk altijd openstaat. Maar uiteindelijk is het aan de familie Schumacher zelf."

Mick Schumacher startte zijn autosportloopbaan nog onder de naam van zijn moeder, maar draagt inmiddels de familienaam. Vorig jaar reed hij in België enkele ronden met de auto waarmee vader Michael in 1994 wereldkampioen werd. Na een stroeve start in de Formule 3 boekt hij inmiddels resultaten waarmee hij opvalt, en maakt hij nog kans op de titel. Met nog zes races te gaan staat hij drie punten achter Red Bull-talent Daniel Ticktum.

Formule 2 zinvolle tussenstap

"Het is een grote stap van Formule 3 naar Formule 1", zei Sauber-teambaas Fred Vasseur. "Ik weet ook niet of hij al de veertig punten voor een superlicentie heeft", vroeg de Fransman zich af. Als Schumacher bij de eerste drie in het kampioenschap eindigt, komt hij aan het benodigde aantal om de licentie die toegang tot de Formule 1 geeft te bemachtigen.

"Maar het is sowieso lastig voor een jonge coureur, omdat er tegenwoordig nog maar zo weinig testdagen zijn", ging Vasseur verder. "Ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is, maar ik denk dat het zinvoller is voor hem om eerst Formule 2 te doen. Maar hij kan zich verbinden aan een Formule 1-team en een paar vrije trainingen doen. Er zijn vele manieren."

'Hij moet vooral plezier hebben'

Gil de Ferran, de nieuwe teambaas van McLaren, houdt Schumacher ook in het oog. "We hebben nog geen contact gehad. Maar hij maakt een goede kans op de titel in de Formule 3 en dat is altijd een goede indicatie, want het is geen makkelijk kampioenschap. Hij is duidelijk erg goed."

Ook de Braziliaan ziet de weinig mogelijkheden om jonge talenten in Formule 1-auto's te laten wennen als een obstakel. "Ik ben het eens met Fred Vasseur. Ik zou wensen dat we meer met jong talent konden werken. Meer testen misschien, om in ieder geval een relatie op te kunnen bouwen en hem te helpen in zijn ontwikkeling."

Ferrari-teambaas Arrivabene ziet vooral een ander belang voor Schumacher: "Het is het belangrijkst dat hij nu kan groeien zonder te veel druk. Laat die jongen plezier hebben. Wees gefocust en geconcentreerd, maar houd tegelijkertijd de lol erin. Dan zien we vanzelf wel wat de toekomst brengt."