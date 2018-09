Vettel maakt zich nog geen zorgen na fout in vrije training Singapore

De lichte crash zorgde ervoor dat Vettel de tweede vrije training vanwege een lek in het koelsysteem vroegtijdig moest staken. Langere race-simulaties zaten er daarom niet in. Maar de Duitser ziet geen reden tot paniek.

"Helemaal niet nee", zei Vettel na afloop tegen de verzamelde pers. "We hebben inmiddels wel genoeg ervaring om de bandenslijtage via de anderen goed genoeg in kaart te brengen. Bovendien kunnen we het meeste morgen wel inhalen."

Achterstand van dertig punten

De race in Singapore is belangrijk voor Vettel. Hij kijkt tegen een achterstand van dertig punten aan op Lewis Hamilton en heeft nog zeven kansen om de Brit voorbij te gaan in de titelstrijd. Ferrari heeft een sterke auto, maar Vettel durft nog niet te zeggen of het Italiaanse team ook de snelste is in de Aziatische metropool.

"Het zit erg dicht bij elkaar, wij, Mercedes en ook Red Bull", stelde de Duitser. "Red Bull zit er erg dicht bij. Ze zien er snel uit."

Vettel kwam in de eerste vrije training tot de derde tijd (1.39,997). Door zijn fout in de tweede training was de negende tijd het maximale. Hij kwam niet verder dan een 1.40,633.

"Zondag gaan we pas echt zien hoe het zit, al is de kwalificatie is hier ook belangrijk. We zien morgen wel waar we staan", aldus de viervoudig wereldkampioen, die vorig jaar van pole vertrok in Singapore.

'Zelf mijn grootste tegenstander'

Vettel toonde zich donderdag al optimistisch over het verdere verloop van de titelstrijd met Hamilton, al was hij ook realistisch na enkele persoonlijke fouten.

"Ik ben zelf mijn grootste tegenstander. "Maar we hebben een geweldige auto. Ik heb echt materiaal in handen om wat te kunnen bereiken en alle kansen om het onze kant op te trekken. We moeten dan ook naar onszelf kijken en races winnen, dan ziet het er goed uit."

Zaterdagochtend staat de derde vrije training op het programma. Die begint om 12.00 uur. De kwalificatie begint om 15.00 uur. De Grand Prix van Singapore gaat zondag om 14.10 uur van start.