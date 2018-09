Wolff stelt dat Ocon slachtoffer is van 'politieke spelletjes en leugens'

"Het is echt ongelooflijk wat er in juli en augustus gebeurd is", aldus een boze Wolff vrijdag in Singapore tegen Sky Sports. "Er werden achter de schermen zoveel politieke spelletjes gespeeld en zoveel leugens verteld. Daardoor zullen volgend jaar waarschijnlijk niet alle grote talenten een stoeltje hebben, onder wie Esteban."

De 21-jarige Ocon debuteerde halverwege 2016 namens Manor in de Formule 1 en is momenteel bezig aan zijn tweede jaar bij Force India. De Fransman, die al jaren deel uitmaakt van het opleidingsprogramma van Mercedes, maakt een uitstekende indruk in de koningsklasse van de autosport, maar hij moet serieus vrezen dat hij in 2019 geen team meer heeft.

Het noodlijdende Force India werd namelijk begin augustus overgenomen door de Canadese miljardair Lawrence Stroll en het is zo goed als zeker dat diens zoon Lance Stroll - de huidige Williams-coureur - volgend jaar voor Force India rijdt. De Mexicaan Sergio Pérez blijft waarschijnlijk bij het team, omdat hij veel sponsorgeld meebrengt.

Volgens Wolff kreeg Ocon in juli twee aanbiedingen van andere teams voor een stoeltje in 2019. "Op dat moment was het alleen maar kijken welke van de tweede de beste optie voor hem was. Maar uiteindelijk heeft hij nu helemaal niks, omdat mensen simpelweg niet de ballen hadden om hun woord te houden."

Link met Mercedes werkt negatief voor Ocon

Officieel zijn nog maar elf van de twintig coureurs voor het volgende Formule 1-seizoen ingevuld, maar Ocon lijkt maar bij één team echt een kans te hebben. Williams rijdt met Mercedes-motoren en heeft op papier nog twee stoeltjes vrij.

Force India lijkt zoals gezegd geen optie, Haas gaat waarschijnlijk door met de huidige coureurs Kevin Magnussen en Romain Grojean, Toro Rosso heeft laten weten geen interesse te hebben in Ocon en Sauber zal normaal gesproken een coureur uit de Ferrari-stal naast Kimi Räikkönen zetten.

Wolff beseft dat het voor Ocons zoektocht naar een nieuw team een nadeel is dat hij een contract bij Mercedes heeft. McLaren en Toro Rosso hebben publiekelijk gezegd dat de Fransman geen optie is omdat hij een verbintenis heeft met de Duitse renstal.

"Als sommige teams zo denken en daarom niet de beste coureurs kiezen, is dat hun probleem", stelt Wolff. "Uiteindelijk zal talent altijd overwinnen. We zullen in ieder geval in geen miljoen jaar ons contract met Esteban verbreken. Hij zal ooit races en kampioenschappen winnen in een Mercedes."

De Grand Prix van Singapore begint zondag om 14.10 uur. Later dit Formule 1-seizoen komen ook Rusland, Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aan bod.