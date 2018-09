Verstappen vindt gat met concurrentie in Singapore nog te groot

"Het is niet slecht, maar we zitten nog te ver weg", zei de twintigjarige Verstappen vrijdag na afloop van de tweede training op het Marina Bay Street Circuit. Hij klokte daarin de derde tijd, nadat hij in de eerste training als tweede was geëindigd.

"Zeker in de tweede vrije training ging het niet helemaal zoals we wilden. Tijdens de kortere runs hadden we wat last van onderstuur. Daar ben ik niet heel blij mee, dus we moeten nog aan de slag met de auto. We hebben daar nog een hele nacht en dag voor, en dan zien we wel."

Verstappen temperde voorafgaand aan de Grand Prix in de Aziatische metropool al de verwachtingen. Winnen op eigen kracht zit er niet in, verwacht de Limburger. Ook de eerste startrij wordt door het gebrek aan vermogen van de Renault-krachtbron lastig, oordeelde hij donderdag.

Na de eerste kilometers in Singapore is hij niet van mening veranderd. "Ik denk dat we een goede start hebben gemaakt en in de langere runs zitten we er weer bij. Ik verwacht nog steeds niet dat we snel genoeg zijn voor poleposition, maar we gaan het in ieder geval proberen."

'Hypersoft is niet geweldig in langere runs'

Verstappen reed zijn snelste tijden vrijdag op de hypersoft, de zachtste banden die Pirelli bij zich heeft in Singapore. Daar gaat hij naar verwachting de race ook op starten, maar een lange eerste stint lijkt onmogelijk.

"De hypersoft is niet geweldig in de langere runs", had Verstappen ondervonden. "Die slijt heel snel. De andere twee banden zijn wel goed", oordeelde hij over de ultrasoft- en de softbanden, de andere compounds die beschikbaar zijn dit weekend.

Zwaarste race van het seizoen

Na de twee vrije trainingen stond Verstappen volop zwetend de pers te woord. Zelfs tijdens de tweede sessie in het donker was het nog tegen de 30 graden in Singapore. Rijden in een Formule 1-auto vergt veel uithoudingsvermogen in het tropische klimaat.

"Het is hier heel zwaar, en niet alleen door de luchtvochtigheid. Je krijgt gewoon geen kans om je benen of armen even rust te geven. Zelfs op de rechte stukken niet. Die zijn heel hobbelig en hier en daar liggen nog kerbstones. Dit blijft fysiek de zwaarste baan om op te rijden", besloot de Nederlander.

Zaterdag staat de derde vrije training op het programma. Die begint om 12.00 uur. De kwalificatie begint om 15.00 uur. De Grand Prix van Singapore gaat zondag om 14.10 uur van start.