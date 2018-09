Formule 1 toont concepten voor 'sensationele' auto's vanaf 2021

Brawn, die in het verleden de technische baas bij Ferrari en later Mercedes was, is door de eigenaren van de Formule 1 ingeschakeld om de sport aantrekkelijker te maken voor fans en deelnemers.

"Het belangrijkste doel is dat de auto's goed met elkaar op de baan kunnen racen. We hebben al vroeg in dit proces vastgesteld dat de huidige auto's niet dicht genoeg op elkaar kunnen rijden", zegt Brawn vrijdag op de site van de Formule 1.

"Als ze binnen enkele wagenlengtes van elkaar rijden, verliezen ze 50 procent van de neerwaartse kracht. Met de nieuwe concepten blijft er 80 procent van de downforce over."

Posters aan de muur

Het tweede belangrijke doel van de Formule 1 is om de auto's een fraai uiterlijk te geven. "We willen dat kinderen ze als posters aan de muur hangen. De auto moet inspirerend zijn. Formule 1 is het hoogst haalbare in de autosport en de auto's moeten er sensationeel uitzien", aldus Brawn.

De Formule 1 heeft nauw samengewerkt met de internationale autosportfederatie FIA, die de regels bepaalt. Ook de teams worden op de hoogte gehouden. Er is nu sprake van drie concepten die worden doorontwikkeld.

Concept 1

Concept 2

Concept 3

Al jaren probleem met neerwaartse kracht

Het probleem met het verlies aan neerwaartse kracht achtervolgt de Formule 1 al jaren. Het is nodig om de auto's op hoge snelheid door de bochten te kunnen laten gaan, maar door de grote vleugels en de downforce-opwekkende tunnel aan de onderkant van de auto (de diffuser) verstoren de auto's de luchtstroom achter zich te veel.

Dit zorgt er met name op circuits met weinig rechte stukken voor dat inhalen vrijwel onmogelijk wordt. Dat probleem deed zich dit seizoen bijvoorbeeld voor tijdens de Australische Grand Prix in Melbourne.

In 2009 werd gekozen voor een extra brede voorvleugel en een hoge en smalle achtervleugel, om dit probleem te verhelpen. Bovendien werden alle losse vleugels en luchtgeleiders die op de auto's zaten verboden. Hoewel deze regels leken te werken, vond met name toenmalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone dat de auto's te lelijk waren geworden.

Daarom gingen voor 2017 de regels op de schop en leveren de auto's nu veel meer neerwaartse kracht, wat het inhalen niet ten goede komt. Voor volgend seizoen worden na een ingreep van Brawn daarom de voorvleugels al eenvoudiger. Voor 2021 wil de Brit dus een ingrijpende regelwijziging doorvoeren.