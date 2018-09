Gevecht om schaarse stoeltjes houdt Formule 1 in zijn greep

"Teleurgesteld, dat is het goede woord. Ik ben ben teleurgesteld", zei Force India-coureur Esteban Ocon donderdag in aanloop naar de Grand Prix van Singapore.

De 21-jarige Fransman geldt als groot talent, maar lijkt nu het slachtoffer te worden van een grote stoelendans voor 2019. Nu de vader van Lance Stroll het Force India-team heeft gekocht, lijkt Ocon het kind van de rekening te worden en plaats te moeten maken voor de miljardairszoon.

"Jongens waar ik in de opstapklasses tegen reed, hebben nu een plekje bij een topteam", ging Ocon verder, doelend op Max Verstappen (Red Bull Racing) en Charles Leclerc (volgend jaar Ferrari).

"Ik heb goed gepresteerd tegen mijn teamgenoot Sergio Pérez, kwalificeer me meestal voor hem, en nu is het maar de vraag of ik volgend jaar nog wel Formule 1 rij. Dat is lastig te verteren."

Hoewel officieel nog niet is bekendgemaakt wie volgend jaar bij Force India rijden, is de indeling duidelijk. De huidige Williams-coureur Stroll lijkt een zekerheidje om voor het team van zijn vader te rijden en de door Mexicaanse sponsors gesteunde Pérez herhaalde donderdag nog maar eens dat hij "weet waar hij volgend jaar rijdt". Dat opgeteld bij de zichtbaar ontdane Ocon laat zien hoe de kaarten geschud zijn.

'Het gaat allemaal om timing'

Pérez heeft te doen met zijn Franse teamgenoot. "Het zou wel echt zonde zijn als hij geen stoeltje kan vinden, want hij is een groot talent. Het gaat allemaal om timing. Dat zie je nu met Leclerc. Hij komt op het juiste moment binnen en krijgt een mooie kans bij Ferrari. Maar Esteban heeft geweldige steun van Mercedes-teambaas Toto Wolff, dus hij zit nog steeds in een goede positie."

De Mexicaan doelt daarmee op de verbintenis die Ocon met Mercedes heeft. Een trend die de Formule 1 steeds nadrukkelijker in zijn greep krijgt. De drie topteams, Mercedes, Ferrari en Red Bull leiden zelf steeds meer hun coureurs op, maar voor ze een kans krijgen in het hoofdteam, moeten ze eerst kilometers maken in een van de klantenteams.

Force India en Williams zijn dat voor Mercedes, Ferrari heeft een stevige vinger in de pap bij Haas en Sauber en Red Bull heeft natuurlijk Toro Rosso, waar Max Verstappen debuteerde.

Dit biedt voor Ocon wellicht een uitweg, want bij Williams komt het plekje van Stroll nog vrij. "Toto zoekt hard naar een mogelijkheid, en Williams is er daar één van, maar er zijn steeds minder mogelijkheden", verzuchtte Ocon.

Hoewel zijn Mercedes-link een voordeel kan zijn, heeft Williams met het vertrek van de Stroll-miljoenen en hoofdsponsor Martini ook een gat in de begroting te dichten. Het is de vraag of Mercedes daaraan wil voldoen.

De Duitse fabrikant heeft ook de huidige leider in de Formule 2 George Russell nog onder contract staan, die eigenlijk de stap naar de koningsklasse zou moeten maken. Mercedes heeft meer coureurs dan het stoeltjes kan bieden.

Wie rijdt waar in 2019? Mercedes: Lewis Hamilton en Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel en Charles Leclerc

Red Bull: Max Verstappen en Pierre Gasly

Renault: Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg

Haas: Beide coureurs nog onbevestigd

McLaren: Carlos Sainz Jr. en Lando Norris

Force India: Beide coureurs nog onbevestigd

Toro Rosso: Beide coureurs nog onbevestigd

Sauber: Kimi Raikkonen en ?

Williams: Beide coureurs nog onbevestigd

Vandoorne tweede probleemgeval

Een ander probleemgeval is de Belg Stoffel Vandoorne, die na twee jaar in de matige McLaren plaats moet maken voor een ander zelfopgeleid talent, Lando Norris.

"Ik vind het wel echt jammer voor Stoffel, want het is een hele goede coureur en hij heeft nooit echt de kans gekregen bij McLaren", zei Verstappen daar donderdag over.

Vandoorne leek een van de kanshebbers om naar Toro Rosso te gaan, dat voor volgend seizoen nog twee stoeltjes beschikbaar heeft. Maar Verstappen weet beter. "Ik weet wie daar volgend jaar gaan rijden, en het is niet Vandoorne."

Een andere optie voor de Vlaming is Sauber, dat naast Kimi Räikkönen nog een tweede coureur moet bevestigen. De manager van Vandoorne is werkzaam voor het Zwitserse team, maar de macht van de topteams gaat die reddingsboei waarschijnlijk dwarsbomen. Ferrari mag door de nauwe banden één van de twee coureursposities bepalen en kiest daarbij naar verwachting voor het eigen Italiaanse talent Antonio Giovinazzi.

'Voel me als 29-jarige al oud'

Vandoorne kwam als GP2-kampioen de Formule 1 in en leek een mooie toekomst voor zich te hebben, net als Ocon, maar nu staat hun loopbaan toch op het spel.

"Het is niet meer zo dat je als toptalent uit de juniorklasses direct een grote kans krijgt", analyseerde Daniel Ricciardo de situatie op de rijdersmarkt. "Daar komt ook politiek en geld bij kijken. Er zijn bovendien zoveel jonge talenten dat ik me als 29-jarige al oud voel."

​Als oplossing voor het rijdersoverschot is de mogelijkheid voor teams om een derde auto in te zetten geopperd. Dan zou bijvoorbeeld Mercedes Ocon in een derde auto kunnen laten rijden en had Raikkonen wellicht niet plaats hoeven maken bij Ferrari.

'Meer auto's op de grid is prima'

De coureurs zijn verdeeld over dat idee. "Het zou de contractonderhandelingen voor mij een stuk makkelijker maken", zei Brendon Hartley, die nog in de race is voor een stoeltje bij zijn huidige team Toro Rosso voor 2019. "Vanuit rijdersperspectief is het zeker een goed idee."

"Ik zou het prima vinden om meer auto's op de grid te hebben", vulde WK-leider Lewis Hamilton aan. "Maar drie coureurs per team? Daar heb je je handen vol aan."

Verstappen denkt dat het er niet spannender op wordt. "Als de topteams allemaal drie auto's hebben, dan zijn er voor de kleinere teams helemaal geen punten meer te halen. Of je moet iedereen punten gaan geven, maar dan is het speciale daar ook wel vanaf. Ik ben geen voorstander."

Terwijl het gevecht om de stoeltjes om hem heen bezig is, weet de Nederlander zich de komende twee jaar nog verzekerd van zijn plaats bij Red Bull. "Dat moet je ook gewoon slim afsluiten. En niet ergens op geluk maar wat dealtjes tekenen."