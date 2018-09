Vettel ziet zichzelf als grootste vijand in titelstrijd met Hamilton

"We hebben een mooie buffer en ik moet zeggen dat we in de zomermaanden iets geweldigs hebben gedaan als team, maar er liggen nog genoeg punten op tafel", zei Hamilton donderdag in aanloop naar de Grand Prix van Singapore van zondag. "Ik denk daarom eerlijk gezegd nog niet aan de wereldtitel."

De Mercedes-coureur won deze zomer onder meer in Hongarije en Italië, wat tegen de verwachting in was. Bovendien zag hij Vettel fouten maken.

Dat gebeurde met name in Duitsland, waar de Ferrari-kopman in leidende positie van de baan schoof, en twee weken geleden op Monza, toen de Duitser in een rechtstreeks duel met Hamilton spinde.

"Het is voor mij dan ook duidelijk", zei Vettel op het Marina Bay Street Circuit. "Ik ben mijn grootste vijand."

"We hebben een geweldige auto. Ik heb echt materiaal in handen om wat te kunnen bereiken en alle kansen om het onze kant op te trekken. We moeten dan ook naar onszelf kijken en races winnen, dan ziet het er goed uit."

Hamilton vol goede moed na mode-evenementen

Hamilton beseft ook dat Ferrari op pure snelheid de overhand heeft. "Er komen nog wel een paar races aan waar wij het lastig gaan krijgen", stelde de Brit.

Hij doelde daarmee onder meer op Singapore, maar bijvoorbeeld ook op de race in Mexico. "Maar mijn aanpak is om het gewoon van race tot race te bekijken. Die aanpak werkt al jaren en dat ga ik nu niet veranderen."

Hamilton kwam na veel vlieguren in een ogenschijnlijk ontspannen gemoedstoestand aan in Singapore, na een reis die hem na Italië respectievelijk ook langs mode-evenementen in Shanghai en New York had gebracht.

Last van een jetlag of oververmoeidheid vreest de WK-leider desondanks niet. "Ik krijg juist energie van die mode-uitstapjes."

'Ik ben een optimistisch persoon'

Vettel was ook goedgeluimd in Singapore, al kon hij niet ontkennen dat zijn fout in Duitsland hem nog steeds dwarszit. "We rijden natuurlijk veel races en ik had het in een paar van die Grands Prix wel beter moeten doen, om verschillende redenen. En Duitsland was wel het ergste, dat klopt."

Niet alleen de misser in Duitsland viel Vettel aan te rekenen. Hij maakte dit jaar ook fouten in Azerbeidzjan en Frankrijk die er opgeteld voor zorgen dat het gat nu groter is dan de 25 punten die een coureur krijgt voor een Grand Prix-zege. De Duitser weet evenwel dat hij met nog zeven races te gaan vooral vooruit moet kijken.

"Het belangrijkste is dat ik weet wat er gebeurd is en dat ik het voor mezelf uit kan leggen. Iedereen mag er verder over denken wat hij wil. Het heeft nu geen zin meer om te bedenken wat we anders hadden kunnen doen. Ik ben een optimistisch persoon en er zijn nog genoeg kansen."

De Grand Prix van Singapore begint zondag om 14.10 uur. Later dit Formule 1-seizoen komen ook Rusland, Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aan bod.