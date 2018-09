Leclerc verwacht niet in dienst van Vettel te hoeven rijden bij Ferrari

"Ik verwacht dat ze ons in principe gewoon laten racen. Er staat ook niets in mijn contract", zei Leclerc (20) donderdag in Singapore. "Het werkt denk ik in elk team hetzelfde: je begint gelijk, maar als de ene coureur ergens voor meevecht en de andere niet, zijn teamorders normaal",

Ferrari maakte dinsdag wereldkundig dat Leclerc volgend jaar de ervaren Kimi Räikkönen opvolgt bij de Italiaanse renstal. Het talent uit de Ferrari-opleiding denkt goed met de hogere verwachtingen om te kunnen gaan.

"Om eerlijk te zijn, voel ik niet veel druk. Ik focus me op mezelf en de taak die ik moet verrichten in de auto en dan verwacht ik dat de resultaten wel komen."

Leclerc is dan ook duidelijk in zijn doelstelling voor 2019. "Ze hebben dit jaar een auto waarmee je kampioen kunt worden. Als dat volgend jaar weer zo is, dan is het natuurlijk mijn doel om kampioen te worden. Dat is een grote uitdaging, en ik moet dan ook nog wel groeien als coureur."

Leclerc is maand jonger dan Verstappen

Leclercs transfer naar een topteam komt snel. De Monegask, die een maand jonger is dan Max Verstappen, werd in 2016 GP3-kampioen en pakte vorig jaar de Formule 2-titel, waarop dit jaar zijn debuut voor Alfa Romeo-Sauber volgde.

Aan het begin van het huidige seizoen zei hij nog erg te moeten wennen aan alle knopjes op het stuur van zijn Formule 1-auto, maar daarna volgde een reeks van vijf puntenfinishes in zes races. Hij ziet niet op tegen de volgende stap, van een renstal uit de achterhoede naar een van de absolute topteams in de koningsklasse van de autosport.

"De stap van Formule 2 naar Formule 1 is een grotere dan de stap die ik nu ga maken. Natuurlijk is er bijvoorbeeld veel meer media-aandacht, maar het programma door het weekend heen is ongeveer hetzelfde. En ook in de auto zijn er best een aantal dingen die hetzelfde werken."

'Vettel is altijd erg aardig tegen me'

De maatstaf voor Leclerc worden zijn prestaties in vergelijking met Vettel. De viervoudig wereldkampioen geldt als de onbetwiste kopman bij het Italiaanse team. Leclerc moet aan de bak en daar is hij dan ook van doordrongen.

"Ik vind dat je meteen goed genoeg moet zijn als je de Formule 1 of zo'n team binnenkomt. Sebastians ervaring is natuurlijk een plus, maar als ik het niet tegen hem op kan nemen, verdien ik het ook niet om voor Ferrari te rijden. Ik ga daar niet rijden om te leren, ik moet leveren."

Leclerc kijkt dan ook vooral uit naar de samenwerking met Vettel. "Ik ken Sebastian al een beetje. Toen ik nog Formule 2-coureur was, deed ik veel simulatorwerk voor Ferrari en als dat goed ging, kreeg ik altijd een berichtje van hem."

"Hij is altijd erg aardig tegen me. Ik vind het ook mooi dat ik zijn teammaat kan zijn en dat ik van hem kan leren. We kunnen echt goed met elkaar overweg en ik verwacht dat dat zo blijft."

De Grand Prix van Singapore begint zondag om 14.10 uur. Later dit Formule 1-seizoen komen ook Rusland, Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aan bod.