Verstappen zet winst in Singapore en rest van 2018 uit het hoofd

Vorig jaar kwalificeerde Verstappen zich in Singapore nog op de eerste startrij , naast Sebastian Vettel in de Ferrari. De kans op een herhaling van dat scenario is klein, zei de Limburger donderdag in de aanloop naar de nachtrace.

"Als ik er realistisch naar kijk, dan komen we gewoon tekort", blikte hij vooruit. "Vorig jaar hadden we relatief een betere motor en kwamen we al drie tienden tekort op de poletijd van Vettel. Nu is onze auto iets dichter bij de Ferrari gekomen, maar de motor heeft juist weer terrein verloren. Dat ga je ook hier voelen."

Verstappen verwacht zich dan ook niet te mengen in de strijd om poleposition, wat zijn eerste zou betekenen. "We proberen de tweede startrij te halen en dan is het podium echt wel mogelijk", stelde hij.

Een safetycar is sinds de eerste Grand Prix van Singapore in 2008 elke keer nog de baan op gekomen en zou de Red Bull-coureur wel kunnen helpen. "Dat zou de situatie kunnen veranderen ja, maar dat zijn van die geluksdingen, dan moet het net goed uitkomen. Normaal gesproken komen we gewoon snelheid tekort."

Minimaal 70 pk tekort

Aan het begin van het seizoen keek Verstappen vooral uit naar circuits met de minste rechte stukken. Monaco, Hongarije en Singapore stonden op zijn lijst om uit te blinken met de Red Bull.

Uiteindelijk was zijn team alleen in Monaco het snelste, maar daar won Daniel Ricciardo. In Hongarije bleek het tekort aan vermogen al te ver opgelopen. Winnen op eigen kracht is dan ook niet meer mogelijk in 2018, denkt de twintigjarige Limburger.

"Zodra het gas erop gaat, verliezen we gewoon te veel op de concurrentie. Sinds Canada hebben Ferrari en Mercedes zoveel stappen met de motor gemaakt. Als je minimaal 70 paardenkrachten minder hebt, wordt het heel lastig. We hebben wel een goede auto, maar je zou er eigenlijk een moeten hebben die zeker een halve seconde sneller is dan Ferrari en Mercedes om te compenseren. Dat zit er niet in natuurlijk."

Het is dan ook wachten op het volgende seizoen, als de Renault-motoren worden ingeruild voor die van Honda. De Japanse fabrikant laat momenteel een stijgende lijn zien bij Red Bulls dochterteam Toro Rosso.

Verstappen is optimistisch. "We zullen misschien niet vanaf het begin erbij zitten, maar daarna kan het echt. We hebben de laatste weken een paar goede dingen gehoord. Alles wat ze hebben beloofd aan Toro Rosso zijn ze ook nagekomen, dus dat ziet er goed uit."

Plattegrond Marina Bay Street Circuit

Paar keer in de sauna ter gewenning

Eerst wachten nog zeven races met de Renault-motor, te beginnen in Singapore. De stratenrace in de lokale avonduren geldt als een ware slijtageslag.

"Het is echt heel warm in de auto en je hebt weinig rustmomenten. Dus ik heb in de voorbereiding een paar saunasessies gedaan en meer overdag in hogere temperaturen getraind in Monaco", aldus Verstappen.

De Limburger denkt goed voorbereid te zijn, maar de Grand Prix van Singapore blijft ook voor hem twee uur lang zweten. "Als je tijdens de pitstops je vizier even opendoet, komt er alleen maar warme lucht je helm in."

De Grand Prix van Singapore begint zondag om 14.10 uur. Later dit Formule 1-seizoen komen ook Rusland, Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aan bod.