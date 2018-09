Räikkönen tempert verwachtingen voor terugkeer bij Sauber

De transfer betekent wel een flinke stap terug qua prestaties, want de Ferrari geldt momenteel als de snelste auto op de grid. Sauber krabbelt op na jarenlang achteraan te hebben gereden.

"Het is de vraag of podiumplaatsen nog realistisch zijn. Er zit momenteel veel verschil tussen de auto's. Maar verder weet ik net zo veel over Sauber in 2019 als jullie. We zien wel", zei Räikkönen donderdag op de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Singapore.

Na de twee jaar bij Sauber is Raikkonen 41 jaar en dan lijkt hij toch echt te stoppen. "Die kans is vrij groot ja", glimlachte de wereldkampioen van 2007.

Räikkönen wist sinds de race in Italië van twee weken geleden dat hij plaats moet maken voor Charles Leclerc bij Ferrari. "Daarna ben ik in gesprek geraakt met Sauber", legde hij uit.

'Vertrek bij Ferrari was niet mijn besluit'

De liefde voor het racen gaf volgens de Fin de doorslag om te kiezen voor het Zwitserse Formule 1-team waarvoor hij in 2001 debuteerde. "Waarom niet? Maak het niet te ingewikkeld", aldus Räikkönen.

"Het vertrek bij Ferrari was niet mijn besluit en er was gelukkig een optie om door te gaan. Ook al vind ik al het gedoe buiten het circuit minder leuk, het racen blijft voor mij het belangrijkst."

De twintigvoudig Grand Prix-winnaar zei verder dat hij teamgenoot Sebastian Vettel in de resterende zeven races voor Ferrari best wil helpen in diens titelstrijd met Lewis Hamilton van Mercedes. "Als de mogelijkheid zich voordoet wel, maar ik kan maar in één auto tegelijk rijden."

De Grand Prix van Singapore begint zondag om 14.10 uur. Later dit Formule 1-seizoen worden ook Rusland, Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aangedaan.