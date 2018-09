Alles over GP Singapore: 'Alle factoren aanwezig voor winst Verstappen'

"Eigenlijk zijn alle factoren gunstig voor Red Bull", zegt Doornbos tegen NUsport. "Het is een stratencircuit waarop de auto goed tot zijn recht komt, door de omstandigheden is het enorm zwaar en er wordt het hele weekend veel regen verwacht."

Doornbos, die in 2005 en 2006 in de Formule 1 reed, bestempelt de race in Singapore als de zwaarste van het seizoen. "Dat komt door de hitte en de hoge luchtvochtigheid. De racepakken van de coureurs ademen totaal niet, waardoor de temperatuur in de cockpit kan oplopen tot 70 graden."

"Fysiek en mentaal moet je daarom topfit zijn. Als je concentratie even wegzakt, sta je meteen in de muur. Omdat het een stratencircuit is, is er nauwelijks ruimte om uit te wijken naast de baan."

Het Marina Bay Street Circuit heeft nauwelijks rechte stukken, wat in het voordeel van Red Bull is. Het team komt topsnelheid tekort, maar is in de bochten sneller dan de concurrentie.

Op het bochtige stratencircuit van Monaco boekte Daniel Ricciardo eerder dit seizoen een soevereine zege. Ondanks een motorprobleem hield hij iedereen achter zich. "Na Monaco is Singapore de baan die Red Bull het best moet liggen. De gemiddelde snelheid is in Singapore iets hoger", aldus Doornbos, die als analyticus werkzaam is voor Ziggo Sport.

Starttijden GP Singapore Eerste vrije training: vrijdag 10.30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 14.30 uur

Derde vrije training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 14.10 uur

Elk jaar een safetycar in Singapore

Het circuit staat sinds 2008 op de kalender en was destijds de eerste nachtrace in de Formule 1. De reden daarvoor is dat de GP begint op een voor Europese tv-kijkers gunstig tijdstip. Langs het circuit worden vijftienhonderd lampen van 2.000 watt opgesteld, waardoor het ongeveer viermaal zo goed verlicht is als een gemiddeld stadion.

"De coureurs moeten hun vizier erop aanpassen", vertelt Doornbos. "Bij een race met daglicht gebruiken ze een donkerder vizier dan hier."

In elk van de tien voorgaande Grands Prix in Singapore kwam de safetycar minimaal een keer de baan op. In totaal moesten de races zeventien keer geneutraliseerd worden door de wedstrijdleiding.

"Dat is voor ons liefhebbers een prachtige statistiek", vindt Doornbos. "Het geeft aan dat er altijd wat gebeurt en dat het leuk is om naar te kijken."

Plattegrond Marina Bay Street Circuit

'Circuit wordt spekglad door gebrek aan rubber'

De liefhebbers van regenraces worden ook op maat bediend, want er wordt het hele weekend neerslag verwacht in Singapore. "De baan zal echt spekglad worden", voorspelt Doornbos. "Op een stratencircuit ligt veel minder rubber dan op een permanent circuit, waardoor je bij regen nog veel minder grip hebt."

"Het wordt voor Verstappen zaak om op vrijdag zo veel mogelijk rondes te rijden tijdens de trainingen, zonder risico's te nemen op de gladde baan", zegt Doornbos. Daar ging het eerder in Monaco fout, toen hij aan het einde van de training nog een snelle ronde wilde rijden en in de vangrail belandde. Daardoor miste de jonge Limburger de kwalificatie en moest hij achteraan starten.

"Monaco zal nog wel in zijn hoofd zitten", vermoedt Doornbos. "Ik denk dat hij daar wel van geleerd heeft. Als Verstappen vrijdag de juiste balans in de auto weet te vinden, dan kan hij zaterdag voor pole gaan. Dit weekend is misschien wel zijn laatste echte kans om het polerecord van Sebastian Vettel af te pakken."

Eerdere winnaars GP Singapore 2017: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2016: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2015: Sebastian Vettel (Duitsland/Ferrari)

2014: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2012 : Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2011: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2010: Fernando Alonso (Spanje/Ferrari)

2009: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/McLaren)

2008: Fernando Alonso (Spanje/Renault)

Verstappen kan record alleen dit jaar nog neerzetten

Vettel werd in 2008 bij de GP van Italië met 21 jaar en 73 dagen de jongste coureur ooit op poleposition. Verstappen is zondag 20 jaar en 351 dagen oud. Alleen dit jaar kan hij het record van Vettel nog uit de boeken rijden.

"Verstappen is daar zelf helemaal niet mee bezig, maar wij als pers en fans vinden dat wel interessant", aldus Doornbos. "Hij zal genoeg zelfvertrouwen hebben, want hij is het laatste jaar enorm gegroeid in de kwalificatie. Maar Ferrari en Mercedes zijn in Q3 echt meedogenloos snel, dus het zal heel lastig worden."

Vorig jaar kwam Verstappen 0,323 seconden tekort voor pole en startte hij naast Vettel als tweede. In de race ging het vervolgens voor de eerste bocht al mis, toen Verstappen in de 'sandwich' tussen de Ferrari's van Vettel en Kimi Räikkönen kwam en hij direct uitviel.

Strijd tussen Hamilton en Vettel

Vettel won al vier keer in Singapore, waar hij ook al vier keer poleposition pakte. Bij een nieuwe overwinning zou het Marina Bay Street Circuit de eerste baan worden waarop hij vijf zeges geboekt heeft.

Met nog zeven races te gaan begeeft de wereldtitelstrijd tussen Vettel en Lewis Hamilton zich stilaan richting de climax. De Brit heeft na zijn zege in Italië dertig punten voorsprong. "De druk staat er vol op bij Ferrari dit weekend. Ze zullen van alles op de auto plakken om maar zo veel mogelijk grip te vinden", zegt Doornbos.

Mercedes is traditioneel niet sterk op stratencircuits. "Ze zullen hard werken om de afstelling optimaal te krijgen. Eerder dit jaar viel het kwartje goed op het stratencircuit van Baku en kon Hamilton zelfs winnen. En vorig jaar won Hamilton hier vanaf de derde startrij. Dus ook Mercedes komt met goede hoop naar Singapore."