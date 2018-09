Kubica mogelijk naar andere raceklasse bij uitblijven stoeltje in F1

De 33-jarige Kubica, die bij een rally-ongeluk in 2011 bijna zijn rechterarm verloor, was dit jaar bij Williams in de race voor een rentree in de koningsklasse van de autosport. Het Britse team koos echter voor Sergey Sirotkin naast Lance Stroll.

"Ik heb veel tijd gespendeerd in de hoop een kans te krijgen. De prioriteit is om bij de eerste race in Australië op de startgrid te staan", zegt Kubica woensdag tegen Motorsport.com over het komende Formule 1-seizoen.

"Als het niet zover komt, overweeg ik een andere rol of een ander kampioenschap. Maar voorlopig focus ik me op het veroveren van een stoeltje."

Als er geen toekomst voor hem in de Formule 1 is, dan ziet Kubica wel iets in deelname aan het World Endurance Championship (WEC). "Dat is een heel andere racecategorie. Het zou een mooie uitdaging zijn", zegt hij.

"Dat gold ook voor rallyrijden, al was dat weer iets heel anders. De langeafstandsraces zijn wat dat betreft iets meer vergelijkbaar met Formule 1, maar toch een heel andere tak van sport."

'Beste tennisser heeft het ook lastig zonder ritme'

Kubica baalt er nog steeds van dat hij dit seizoen slechts reservecoureur is bij Williams. De Pool begrijpt de keuze van het team, maar vindt wel dat er te snel over hem is geoordeeld.

"Als je lange tijd niet racet, is het normaal dat je verschillende fases doormaakt voordat je je ritme en automatismen hervindt. Als ik dit seizoen had mogen racen, had ik veel tijd in de auto doorgebracht en waren er geen vraagtekens meer", legt de nummer vier van het Formule 1-seizoen 2008 uit.

"Als je de beste tennisser zonder reden vertelt dat hij zes jaar lang niet mag spelen, je geeft hem vervolgens een uur de tijd om te trainen en zet hem in de Wimbledon-finale, dan heeft hij het waarschijnlijk moeilijker dan alle tennissers die gewoon regelmatig spelen."

De jonge Stroll vertrekt na dit Formule 1-seizoen hoogstwaarschijnlijk bij Williams, waardoor er een plekje naast Sirotkin vrijkomt. Vooralsnog is niet bekend hoe het team van baas Claire Williams dat gaat invullen.