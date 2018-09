Leclerc (20) spreekt van droom die uitkomt met stoeltje bij Ferrari

De ervaren Räikkönen bewandelt de omgekeerde weg en keert daarmee terug bij het team waar hij zijn Formule 1-loopbaan begon.

"Een droom komt uit. Ik ben Ferrari eeuwig dankbaar voor de kans die ze me geven en bedank ook mijn manager, mijn familie en mijn vader, die er niet meer is", meldt Leclerc op Twitter.

"Ik bedank ook Jules Bianchi, die me alles heeft geleerd en die we nooit zullen vergeten, en iedereen die achter me heeft gestaan."

Leclerc, die al jaren deel uitmaakt van het talentenprogramma van Ferrari, wordt gezien als een van de grootste talenten in de Formule 1 en maakt een goede indruk in zijn eerste seizoen. Momenteel is hij de nummer vijftien in de WK-stand.

'Zal harden werken dan ooit'

De talentvolle Monegask gaat bij Ferrari een duo vormen met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en belooft er alles aan te doen om zo goed mogelijk voor de dag te komen bij het Italiaanse team.

"Ik zal harder werken dan ooit om niemand teleur te stellen", aldus Leclerc, die zijn jaar als coureur van het Zwitserse Sauber goed wil afsluiten. "Eerst maak ik dit seizoen af met het geweldige team dat me de kans heeft geboden om te vechten en mijn talent te laten zien."

Het huidige Formule 1-seizoen duurt nog zeven races. Zondag staat de Grand Prix van Singapore op het programma, waarna ook Rusland, Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aan bod komen.