Directeur Brown verwacht dat McLaren pas in 2020 weer goede auto heeft

"Het gaat nog wat tijd kosten voordat we het team weer opgebouwd hebben", zegt Brown maandag tegen Autosport. "In 2019 hopen we intern een stap vooruit te zetten. Maar onze auto zal zijn volledige technische capaciteit niet voor 2020 kunnen benutten."

Dat komt voornamelijk doordat McLaren er nog niet in geslaagd is om ontwerper James Key weg te kapen bij Toro Rosso. In juli kondigde McLaren zijn komst al aan, maar Toro Rosso's moederteam Red Bull Racing wil hem aan zijn tot 2020 lopende contract houden.

Indien McLaren erin slaagt om Key defintief vast te leggen, zal de Brit geen invloed hebben op het ontwerp van de auto voor 2019. Brown denkt daarom dat het team pas in 2020 weer tot goede prestaties zal komen.

"Idealiter was Key al bij de auto voor 2019 betrokken geweest", stelt Brown. "Ik heb er alle vertrouwen in dat de mensen binnen McLaren een goed plan hebben voor de toekomst."

Brown verwacht geen wonderen van 'extreem slechte auto'

Brown vindt dat er in de laatste zeven races van het seizoen "geen wonderen" verwacht mogen worden van McLaren. Volgens de directeur beschikt de Britse renstal over een erg slechte auto, die niet verbeterd kan worden.

"Het lijkt alsof wij achteruit gaan, maar de andere teams verbeteren zich gewoon erg goed", zegt hij. "En stilstand is achteruitgang in de Formule 1."

In de laatste negen races van het seizoen wist McLaren slechts twaalf WK-punten te sprokkelen. Het voormalig topteam was met veertig punten uit de eerste vijf races nog veelbelovend aan het jaar begonnen.

De Britse renstal is er bij simulaties in de windtunnel niet in geslaagd om tekortkomingen aan de auto voldoende te traceren, waardoor de updates aan de auto niet het gewenste effect hadden. De tegenvallende prestaties leidden in juli al tot het vertrek van teambaas Eric Boullier. Hij werd opgevolgd door de Braziliaan Gil de Ferran.

"We zullen blijven proberen de huidige auto te verbeteren, maar helaas hebben we een extreem slechte auto, die niet goed reageert op de aanpassingen", aldus Brown.

Sainz en Norris komend seizoen nieuw coureursduo

Sinds de zomerstop wist McLaren geen WK-punt meer te pakken. Dat kwam voor de directeur niet als een verrassing. "We wisten dat de circuits in België en Italië niet bij ons pasten en dat bleek ook het geval."

"Maar we geven niet op en proberen de problemen te achterhalen en de auto te ontwikkelen." Komend weekend krijgt het team daar tijdens de Grand Prix van Singapore de eerste kans voor.

Volgend seizoen beschikt McLaren over een nieuw coureursduo. De 37-jarige Fernando Alonso keert de Formule 1 de rug toe en de 26-jarige Belg Stoffel Vandoorne krijgt vanwege teleurstellende prestaties geen nieuw contract.

Zij worden opgevolgd door de 24-jarige Spanjaard Carlos Sainz, die overkomt van Renault, en de pas achttienjarige Britse debutant Lando Norris.