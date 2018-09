FIA-voorzitter Todt: 'Flauwekul dat Formule 1 ooit volledig elektrisch wordt'

Door de groeiende belangstelling voor bijvoorbeeld de Formule E gaan er stemmen op om in de koningsklasse van de autosport in de toekomst ook met elektrische auto's te gaan rijden, maar dat ziet Todt niet gebeuren.

"Het zou sowieso al niet kunnen omdat we tot 2039 een exclusieve overeenkomst met de Formule E hebben, maar de suggestie dat de Formule 1 ooit elektrisch wordt, is flauwekul", stelt de Franse bestuurder in gesprek met Motorsport.com.

"Dat gaat niet gebeuren en zou simpelweg niet kunnen", vervolgt de oud-teambaas van Ferrari. "We hebben het hier over twee compleet verschillende takken van sport."

'Formule 1 volwassen, Formule E baby'

Volgens Todt mogen de Formule 1 en de veel minder snelle Formule E om verschillende redenen niet met elkaar vergeleken worden. "Zo heeft de Formule E niet de kracht en uitstraling van de Formule 1."

Daarom worden er volgens de Fransman ook geen elektrische races op circuits als Monza gehouden, maar wordt naar stadscircuits uitgeweken. "Er zou gewoonweg niet genoeg belangstelling voor zijn. Het zijn twee volledig verschillende categorieën binnen de autosport."

De twee klassen met elkaar vergelijken is daarom misleidend, vindt Todt. "Formule 1 is volwassen en de Formule E is de baby' van de FIA die nog heel veel te leren heeft."

Formule E in Parijs

'Autosport niet alleen show, maar ook laboratorium'

Toch ziet de 72-jarige Fransman wel toekomst in de elektrische variant. "De sport groeit snel. We zijn vier jaar geleden begonnen met twee auto's om een race van drie kwartier uit te rijden, maar aan het einde van dit jaar moet dat met één auto kunnen."

"Dat laat zien dat autosport niet alleen show is, maar ook een laboratorium. Maar het heeft dus geen enkele zin om tijd te verspillen aan het vergelijken van de Formule E en Formule 1."

De Formule E heeft nu vier seizoenen achter de rug. In december gaat het nieuwe jaar van start, met onder anderen de voormalige Formule 1-topcoureur Felipe Massa. Robin Frijns (2015/2016) is tot dusver de enige Nederlander die in de elektrische klasse reed.