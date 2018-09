Ook Toro Rosso heeft geen interesse in Force India-coureur Ocon

De 21-jarige Ocon rijdt op dit moment nog voor Force India, maar de Fransman moet daar zo goed als zeker plaatsmaken voor Lance Stroll, wiens vader de nieuwe geldschieter van het team is. Toro Rosso moet juist op zoek naar een vervanger van Pierre Gasly, die naar Red Bull vertrekt.

Aangezien Ocon deel uitmaakt van het opleidingsprogramma van Mercedes, zijn veel teams niet happig op zijn komst. Mercedes, waar de stoeltjes nu door Lewis Hamilton en Valtteri Bottas bezet worden, kan er immers op elk moment voor kiezen om Ocon terug te halen.

"Als hij geen contract bij een ander team zou hebben, was Ocon zonder twijfel een kandidaat voor het stoeltje bij Toro Rosso", zegt teambaas Christian Horner van Red Bull, waartoe Toro Rosso behoort, tegen Motorsport.com.

"Maar logischerwijs is Red Bull niet van plan om te investeren in een coureur van de concurrent. Andersom zou ik dat ook niet kunnen verwachten. De mogelijkheid van Mercedes om hem terug te roepen, is ook niet aantrekkelijk."

Teambaas Wolff erkent probleem Mercedes

Ocon is bezig aan een sterk seizoen in de Formule 1. De Force India-coureur staat na veertien Grands Prix op de tiende plek in de WK-stand met 45 punten, eentje minder dan zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez.

Overigens is Ocon niet de enige coureur die deel uitmaakt van het opleidingsprogramma van Mercedes en niet zeker is van een stoeltje in de Formule 1 volgend seizoen. Pascal Wehrlein (DTM) en George Russell (Formule 2) zijn dit jaar al niet actief in de koningsklasse van de autosport en mogelijk in 2019 ook niet.

Teambaas Toto Wolff van Mercedes erkent dat het een probleem is dat de Duitse renstal zijn talenten niet weet onder te brengen. "Als we geen oplossing kunnen vinden voor dit trio, dan ga ik voor de toekomst serieuze vraagtekens achter ons opleidingsprogramma zetten", aldus de Oostenrijker.

"We hebben het over drie heel talentvolle coureurs die op dit moment geen uitzicht op een kans in de Formule 1 hebben. Maar elk jaar bijna 100 miljoen euro in een juniorteam stoppen om ze kwijt te kunnen, vind ik ook geen optie. We zijn wel op het punt beland dat we goed moeten kijken wat we precies willen in de nabije toekomst."

Het Formule 1-seizoen gaat op zondag 16 september verder met de Grand Prix van Singapore. Twee weken later staat de race in Rusland op het programma.