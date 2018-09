Mercedes wil voorlopig niets weten van uitdelen van teamorders

“Ik hou niet echt van teamorders. Ze zijn niet leuk, niet goed voor de sport en ook niet goed voor beide coureurs. Lewis wil geen cadeautjes en Valtteri (Bottas, red.) wil niets opgeven. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd", zegt Wolff in gesprek met Motorsport.com.

Hamilton verdedigt als leider in de WK-stand met nog zeven races voor de boeg een voorsprong van dertig punten op naaste achtervolger Vettel.

Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas en ook Vettels teamgenoot Kimi Räkkönen doen met respectievelijk 97 en 92 punten achterstand eigenlijk niet meer mee om de eerste plaats.

Wolff liet voor aanvang van de Grand Prix van Italië afgelopen weekend weten dat hij na de race op het Autodromo Nazionale Monza een beslissing zou nemen over eventuele teamorders.

"In de ochtend voor de race hebben we het erover gehad. We hebben verschillende scenario’s doorgenomen en er was geen noodzaak om het te doen. We zullen zien wat er in Singapore gebeurt. Ik hoop het gebruik van teamorders zo lang mogelijk uit te stellen", aldus de Oostenrijker.

'Bereid hem te helpen als dat nodig is'

Bottas wacht rustig af wat er gaat gebeuren. Hij zal in elk geval niet tegenstribbelen mocht het zo zijn dat hij in dienst moet gaan rijden van Hamilton.

"Het gat tussen ons is nu heel groot en daarom ben ik bereid hem te helpen als dat nodig is. We zijn een team en moeten realistisch zijn. Het team wil beide titels veroveren."

Bottas bood Hamilton overigens in Italië de helpende hand. Hij hield Räikkönen enige tijd op en mede daardoor kon de regerend wereldkampioen hem in de slotfase passeren en vervolgens eenvoudig de overwinning binnenslepen.

Hamilton bewaart ook goede herinneringen aan de eerstvolgende Grand Prix van Singapore volgende week zondag. De Brit was vorig jaar de sterkste in het Aziatische land.

Na de Grand Prix van Singapore wordt er ook nog geracet in Rusland (30 september), Japan (7 oktober), de Verenigde Staten (21 oktober), Mexico (28 oktober), Brazilië (11 november) en Abu Dhabi (25 november).