Wedstrijdleider Whiting vergeeft Verstappen tirade na tijdstraf

Verstappen eindigde op het circuit van Monza als derde, maar werd door de wedstrijdleiding bestraft voor een manoeuvre ten opzichte van Mercedes-rijder Valtteri Bottas. Hij zou de Fin onreglementair van de baan hebben gedrukt en moest door de tijdstraf genoegen nemen met plek vijf.

Toen de Red Bull Racing-coureur hoorde dat hij was teruggezet, vloekte hij over de boordradio en foeterde hij: "Ik gaf hem ruimte. Ze vermoorden het racen, eerlijk waar."

Whiting heeft begrip voor de woede-uitbarsting van Verstappen. "Ik vergeef het hem. In het heetst van de strijd kun je dergelijke opmerkingen verwachten", aldus de 66-jarige Brit.

Wel kan Verstappen nog een onderonsje met Whiting verwachten. "Ik maak me er niet al te druk om, maar in de eerstvolgende ontmoeting met de coureurs zullen we het er wel even over hebben."

Verstappen ook na de race oneens met straf

Enkele minuten na de door Lewis Hamilton gewonnen race in Italië was Verstappen wat kalmer, maar hij liet wel blijken het nog altijd oneens te zijn met de beslissing van de wedstrijdleiding om hem te bestraffen.

"Ik gaf Bottas genoeg ruimte. Als hij dan tegen mijn wiel rijdt, kan ik er niks aan doen. Maar ik krijg er wel een straf voor", zei hij voor de camera van Ziggo Sport.

Het Formule 1-seizoen gaat volgende week zondag verder met de Grand Prix van Singapore. In de komende maanden worden ook Rusland, Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aangedaan.

In de strijd om de wereldtitel leidt Mercedes-coureur Hamilton. De Brit heeft een voorsprong van dertig punten op Sebastian Vettel van Ferrari, die de tweede plek bezet. Verstappen staat op plaats vijf.