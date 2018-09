Adviseur Marko: 'Red Bull stapt uit Formule 1 als het niets wordt met Honda'

Volgens topadviseur Helmut Marko ziet Red Bull het contract met de Japanse fabrikant - dat per volgend seizoen ingaat - na een teleurstellende periode met Renault als een soort laatste kans.

"We zijn blij met de geweldige samenwerking met Honda voor de komende jaren. Mocht de samenwerking om welke reden dan ook niet uitpakken zoals verwacht, dan zal Red Bull de Formule 1 verlaten", zegt Marko dinsdag tegen Speedweek.

Het Red Bull van Max Verstappen en Honda, dat momenteel al motoren voor Red Bulls satellietteam Toro Rosso verzorgt, kwamen in juni een contract tot en met 2020 overeen. Voor Red Bull betekent dat een einde van een twaalfjarige samenwerking met Renault.

'Moesten Honda echt overtuigen'

Het had volgens Marko weinig gescheeld of er was nooit een deal met Honda geweest. De Japanners hadden na een teleurstellende periode als motorleverancier van McLaren namelijk plannen om na 2017 uit de Formule 1 te stappen.

"Honda doet het tot nu toe zeer goed bij Toro Rosso. Na de rampjaren met McLaren was Honda dicht bij een vertrek uit de Formule 1. We moesten ze in enkele intensieve gesprekken echt overtuigen om met ons een nieuwe start te maken", aldus de 75-jarige Oostenrijker.

Verstappen ligt nog tot 2020 vast bij Red Bull en krijgt volgend seizoen de jonge Pierre Gasly naast zich als teamgenoot, want Daniel Ricciardo vertrekt naar Renault. In de WK-stand staat Verstappen momenteel vijfde, nog net voor Ricciardo (zesde). Lewis Hamilton (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari) strijden om de wereldtitel.

Volgende week zondag gaat het Formule 1-seizoen verder met de Grand Prix van Singapore, waarna ook Rusland, Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aangedaan worden.