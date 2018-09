Toro Rosso-coureur Gasly hekelt 'agressievere' rijstijl Alonso

"Het is voor mij duidelijk dat zijn benadering anders is nu hij straks niet meer te zien is in de Formule 1", zegt Gasly tegen Motorsport.com. "Het lijkt er zelfs op dat hij agressiever rijdt dan normaal."

De kritiek van de Fransman komt een dag na zijn aanvaring met Alonso in de Grand Prix van Italië. Gasly probeerde de 37-jarige McLaren-coureur in de beginfase te passeren en de tiende plek over te nemen, maar kwam er niet langs en moest noodgedwongen over de kerbstones.

"We lagen zo goed als naast elkaar in de eerste bocht en ik hoopte er aan de buitenkant langs te gaan, maar ik werd volledig buiten de baan gedrukt", vertelt de 22-jarige Gasly, die Alonso verwijt zijn race te hebben verpest.

"Even later kwam ik ook nog eens in aanraking met zijn auto, waardoor de volledige rechterkant van de vloer werd beschadigd. Ik verloor veel downforce en dat maakte het onmogelijk om nog in de buurt van anderen te komen. Het werd een lange zondag voor mij."

'Alonso mag Toro Rosso niet vanwege Honda-motor'

Alonso maakte halverwege augustus bekend dat hij na dit seizoen stopt als Formule 1-coureur. De tweevoudig wereldkampioen en 32-voudig Grand Prix-winnaar behoorde sinds zijn overstap naar McLaren in 2015 al niet meer tot de top en won in 2013 voor het laatst een race.

Volgens Gasly richt Alonso zijn frustraties bewust op Toro Rosso, omdat het dochterteam van Red Bull Racing gebruikmaakt van een Honda-motor. Het McLaren van Alonso reed tot vorig seizoen met een krachtbron van de Japanse leverancier, maar die samenwerking verliep slecht.

"Ik weet dat hij ons niet mag omdat we met een Honda-motor rijden", aldus Gasly, in 2019 de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. "Maar dan nog is het niet eerlijk wat hij deed. Je moet iemand de ruimte geven als hij naast je ligt en dat heeft hij niet gedaan."

Gasly kwam als veertiende over de finish op het circuit van Monza, terwijl Alonso door een elektronisch probleem uitviel. Op zondag 16 september staat in Singapore de vijftiende Grand Prix van het seizoen op het programma.