Vandoorne moet aan eind seizoen vertrekken bij McLaren

"We zijn extreem dankbaar voor zijn toewijding en harde werk", zegt teambaas Zak Brown op de website van McLaren. "Hij is een talentvolle coureur en we zijn er trots op dat hij zijn doorbraak in de Formule 1 bij ons team beleefd heeft."

De 26-jarige Vandoorne is bezig aan zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1. De Vlaming verzamelde dit jaar acht WK-punten, waarmee hij de nummer zestien in de WK-stand is. In de laatste tien races reed Vandoorne niet meer in de punten.

Vandoorne presteert beduidend minder dan teamgenoot Fernando Alonso, die 44 WK-punten heeft gepakt. Ook de 37-jarige Spanjaard vertrekt aan het einde van dit seizoen bij McLaren, met zijn landgenoot Carlos Sainz van Renault werd al een opvolger gestrikt.

"Het is duidelijk dat we Vandoorne niet van het juiste materiaal voorzien om zijn ware talent te tonen", steekt Brown de hand in eigen boezem. "Desondanks is Stoffel een ideale teamspeler geweest en was zijn werkethos indrukwekkend. We hebben ervan genoten om met hem te werken."

"Natuurlijk waren we graag succesvoller geweest de afgelopen twee jaar, maar dat neemt niet weg dat Stoffel altijd bij de familie van McLaren zal horen", laat de Brit weten.

Vandoorne uit dankbaarheid voor vertrouwen

Ook Vandoorne is in het persbericht van McLaren zeer positief over de samenwerking. "Ik ben erg dankbaar dat McLaren in mij geïnvesteerd heeft en vertrouwen heeft getoond in mij."

Vandoorne is vijf jaar bij McLaren actief geweest. "Ik ben als jonge coureur bij het team gekomen en heb als testrijder en reservecoureur veel progressie geboekt."

"We hebben niet de successen behaald waar we op gehoopt hadden", erkent ook Vandoorne. Het gevallen topteam slaagt er al jaren niet meer in om goede resultaten neer te zetten. In 2012 eindigde McLaren voor het laatst in de top drie van de WK-stand voor constructeurs.

"Toch heb ik echt van de afgelopen jaren genoten", aldus Vandoorne. "Mijn periode bij McLaren is een geweldig hoofdstuk in mijn carrière."

Sainz, Ocon en Norris grootste kanshebber op stoeltje

Het is nog niet bekend wie er naast Carlos Sainz komend seizoen voor McLaren gaat rijden. Volgens de geruchten zouden Force India-coureur Esteban Ocon en Ferrari-routinier Kimi Räikkönen in beeld zijn.

Met de 18-jarige Britse Formule 2-coureur Lando Norris heeft de renstal een groot talent onder contract staan en ook de Nederlandse Formule 2-coureur Nyck de Vries maakt deel uit van het talentenprogramma van McLaren.

"Maar nu kijken we eerst naar de nabije toekomst: de resterende Grands Prix van 2018. Ik weet zeker dat Stoffel en Fernando hard zullen knokken om zoveel mogelijk punten te pakken", aldus Brown.