Talent Norris (18) volgt Vandoorne na dit seizoen op bij McLaren

De talentvolle Norris maakte al deel uit van het opleidingsteam van McLaren en rijdt dit seizoen in de Formule 2 bij Carlin, waarmee hij momenteel tweede staat in de WK-stand.

Bij de laatste twee Grand Prix-weekenden in België en Italië verscheen hij al als testcoureur op het circuit tijdens enkele vrije trainingen.

"Dit is een droom die uitkomt", zegt Norris op de site van McLaren. "Hoewel ik al een tijd deel uitmaak van dit team, is dit moment erg speciaal. Ik kon alleen maar hopen dat dit realiteit zou worden."

Norris tekent een meerjarig contract bij McLaren en gaat volgend jaar een duo vormen met Carlos Sainz. De 24-jarige Spanjaard komt over van Renault en volgt zijn landgenoot Fernando Alonso op. De tweevoudig wereldkampioen maakte eerder al bekend na dit jaar uit de Formule 1 te stappen.

"We zien in Lando een groot talent met veel potentie", zegt McLaren-teambaas Zak Brown. "We weten dat hij snel is en dat hij gemakkelijk nieuwe dingen oppikt. Hij is al erg volwassen voor zijn leeftijd en we hopen op een mooie toekomst samen."

McLaren is Vandoorne 'extreem dankbaar'

McLaren maakte eerder op maandag bekend dat Vandoorne geen nieuw contract krijgt. "We zijn extreem dankbaar voor zijn toewijding en harde werk", zegt Brown. "Stoffel is een talentvolle coureur en we zijn er trots op dat hij zijn doorbraak in de Formule 1 bij ons team beleefd heeft."

De 26-jarige Vandoorne is bezig aan zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1. De Vlaming verzamelde dit jaar acht WK-punten, waarmee hij de nummer zestien in de WK-stand is. In de laatste tien races reed Vandoorne niet meer in de punten. Hij presteert beduidend minder dan Alonso, die 44 WK-punten heeft gepakt.

"Het is duidelijk dat we Vandoorne niet van het juiste materiaal voorzien om zijn ware talent te tonen", steekt Brown de hand in eigen boezem. "Desondanks is Stoffel een ideale teamspeler geweest en was zijn werklust indrukwekkend. Natuurlijk waren we graag succesvoller geweest de afgelopen twee jaar, maar we hebben ervan genoten om met hem te werken."

Vandoorne uit dankbaarheid voor vertrouwen

Ook Vandoorne is in het persbericht zeer positief over de samenwerking. "Ik ben erg dankbaar dat McLaren in mij geïnvesteerd heeft en vertrouwen heeft getoond in mij", aldus de Belg, die in totaal vijf jaar actief was voor het Britse team.

"Ik ben als jonge coureur bij het team gekomen en heb als testrijder en reservecoureur veel progressie geboekt. We hebben alleen niet de successen behaald waar we op gehoopt hadden."

Het gevallen topteam McLaren slaagt er al jaren niet meer in om goede resultaten neer te zetten. In 2012 eindigde de renstal voor het laatst in de top drie van de WK-stand voor constructeurs.

"Toch heb ik echt van de afgelopen jaren genoten", aldus Vandoorne. "Mijn periode bij McLaren is een geweldig hoofdstuk in mijn carrière."