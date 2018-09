Teambaas Horner ondanks tijdstraf trots op prestatie Verstappen in Italië

Verstappen kwam na een felle strijd met Mercedes-rijder Valtteri Bottas als derde over de streep, maar de wedstrijdleiding constateerde een onreglementaire actie van de Red Bull-coureur. Hij werd daardoor teruggezet naar plek vijf.

"Na een sterke start was Max in staat om zijn derde plek vast te houden en Bottas achter zich te houden. We maakten een pitstop om te wisselen naar de zachte band", analyseert Horner op de website van het Red Bull-team.

"Max was sterk genoeg om Bottas voor te blijven, die aan het einde van de race in het voordeel was door versere banden. Helaas oordeelden de stewards dat hij Bottas niet genoeg ruimte gaf in een bocht. Desalniettemin gaf Max alles en heeft hij het goed gedaan."

In tegenstelling tot Horner was Verstappen zondag vlak na de race woedend op de wedstrijdleiding. "Ze vermoorden het racen, eerlijk waar", sprak hij over de boordradio.

Horner baalt van uitvalbeurt Ricciardo

Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo kende zondag op het circuit van Monza eveneens pech, want hij viel voor de vierde keer in de laatste zes races uit. Een probleem met de koppeling was zeer waarschijnlijk de oorzaak.

"Daniel schoof al vroeg in de race een aantal plekken op, maar helaas moest hij de strijd staken door een probleem met de auto", aldus een balende Horner, die Ricciardo na dit seizoen naar Renault ziet vertrekken.

"Er kwam veel rook uit de auto. We weten nog steeds niet helemaal zeker wat het probleem precies is, maar waarschijnlijk is het te wijten aan de koppeling."

Over twee weken staat de Grand Prix van Singapore op het programma. In de komende maanden komen ook Rusland, Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aan bod. Mercedes-coureur Lewis Hamilton leidt in de strijd om de wereldtitel.