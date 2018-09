Ricciardo wijt nieuwe uitvalbeurt aan koppeling in Red Bull

"Het was weer een frustrerende race voor me", zei Ricciardo in Monza. "Nadat ik Lance Stroll inhaalde, keek ik in mijn spiegel. Ik zag alleen maar rook en toen wist ik dat het helemaal mis was."

Aanvankelijk leek het erop dat de Renault-motor van Ricciardo de geest had gegeven. "Ik vreesde dat het een probleem met de motor was. Maar toen de auto weer in de garage stond, hebben de monteurs het onderzocht en bleek het waarschijnlijk een probleem met de koppeling te zijn."

In de winter verruilt de Australiër Red Bull voor het kleinere Renault. Dit seizoen maakt Red Bull nog gebruik van motoren van Renault, waar onder anderen Verstappen niet bepaald tevreden over is.

De Limburger moet het nog enkele maanden volhouden met de Franse krachtbron. In 2019 krijgt zijn team de beschikking over motoren van Honda.

Ricciardo hoopt op podium in Singapore

Renault meldde in een tweet dat het uitvallen van Ricciardo niet aan een motorprobleem te wijten was. De autofabrikant zei het ook te betreuren dat Verstappen met zijn nieuwe motor zijn derde plaats door een tijdstraf kwijtraakte.

Verstappen en Ricciardo maakten dit weekend voor het eerst gebruik van de Spec 3-motor van Renault. Verstappen kwalificeerde zich daarmee als vijfde, Ricciardo moest door een gridstraf op de laatste startrij beginnen.

Over twee weken hopen Verstappen en Ricciardo met de nieuwe krachtbron een kans op de zege te maken bij de Grand Prix van Singapore. Het stratencircuit in Zuid-Oost Azië heeft weinig lange rechte stukken, wat in het voordeel van Red Bull is.

"Hopelijk kunnen we wat dingen aan de auto veranderen om de betrouwbaarheid te verbeteren", aldus Ricciardo. "Dan gaan we in Singapore voor het podium."

Na de Grand Prix van Italië staat Verstappen met 130 punten op de vijfde plek. Ricciardo is met 118 punten zesde. Het Red Bull-duo heeft met nog zeven races te gaan een ruime achterstand op Lewis Hamilton (256 punten), Sebastian Vettel (226), Kimi Räikkönen (164) en Valtteri Bottas (159).