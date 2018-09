Vettel wijt spin in eerste ronde Grand Prix Italië aan Hamilton

De twee raakten elkaar nadat Vettel had gekeken of hij de van poleposition vertrokken Kimi Räikkönen kon verschalken. Hamilton zag een gaatje, zette zijn auto naast die van Vettel en leek er voorbij op het moment dat de wagens in aanraking met elkaar kwamen.

Vettel, die mede door de tijdstraf van Max Verstappen als vierde eindigde op het circuit van Monza, ziet het echter anders. "Lewis gaf me geen ruimte", zei de coureur van Ferrari na afloop van de race tegen Sky Sports.

"Ik vind het ironisch dat ik dan degene ben die spint. Ik heb daarna mijn schouders eronder gezet en me uiteindelijk goed hersteld. Daardoor heb ik nog veel punten gepakt."

Hoewel Hamilton zijn voorsprong in de WK-stand vergrootte naar dertig punten, denkt Vettel dat hij die achterstand nog in kan halen. "Het helpt natuurlijk niet dat ik vandaag wat verlies, maar ik maak me geen zorgen. Het is niet het einde van de wereld. De snelheid is er."

Mercedes ziet spin als race-incident

Mercedes-baas Toto Wolff wilde geen schuldige aanwijzen voor de botsing. "Ik vond het absoluut een race-incident. Ik was verrast dat ze zo dicht bij elkaar kwamen en ook dat het juist Vettel was die spinde. Normaal spint de wagen die aan de buitenkant zit."

De Oostenrijker is blij dat zijn pupil wat verder is uitgelopen op Vettel, aangezien hij vindt dat Mercedes en Ferrari niets voor elkaar onder doen. "Er is geen verschil. Het gaat nu om de laatste zeven races."

Toch was het ook voor Wolff verrassend dat Hamilton won. "Dit is onverwacht, al hebben we Vettel niet gezien in een onbeschadigde auto. Het blijft spectaculair om hem te zien rijden."

De volgende Grand Prix wordt over twee weken gehouden als de race in Singapore op het programma staat. Die wedstrijd wordt verreden op het stratencircuit van Marina Bay.