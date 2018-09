Woedende Verstappen vindt dat wedstrijdleiding 'racen vermoordt'

Verstappen kwam op het Autodromo Nazionale Monza als derde over de finish, maar door een tijdstraf van vijf seconden werd hij vijfde in de einduitslag. Met nog tien rondes te gaan duwde de Limburger bij een verdedigende actie Mercedes-coureur Valtteri Bottas naar buiten, waarna de wedstrijdleiding de coureur van Red Bull Racing bestrafte.

Toen Verstappen via de boordradio te horen kreeg dat hij een tijdstraf moest incasseren, ontstak de twintigjarige coureur in woede. Na enkele vloeken foeterde hij: "Ik gaf hem ruimte. Ze vermoorden het racen, eerlijk waar."

Verstappen was enkele minuten na de door Lewis Hamilton gewonnen race al een stuk kalmer voor de camera van Ziggo Sport, maar hij was het nog steeds oneens met zijn tijdstraf. "Ik gaf hem genoeg ruimte. Als hij dan tegen mijn wiel rijdt, kan ik er niks aan doen. Maar ik krijg er wel een straf voor", oordeelde hij.

"Onder het remmen mag je terug naar links gaan, als je maar een autobreedte ruimte geeft. Dat deed ik gewoon", verklaarde Verstappen.

Bottas vindt straf terecht

Bottas vond het terecht dat Verstappen gestraft werd voor zijn manoeuvre. "Volgens mij zijn de regels helder. Als je je positie aan het verdedigen bent en je kiest een lijn, dan moet je een autobreedte ruimte voor een andere auto laten. Dat deed hij overduidelijk niet."

"Ik reed naast hem, we raakten elkaar en hij kreeg daar een straf voor. De regel is erg simpel en duidelijk, het is terecht dat hij een straf kreeg", was de lezing van de Mercedes-coureur.

Verstappen tevreden over nieuwe motor Renault

Nadat Verstappen te horen kreeg dat hij bestraft was, werd hij zeer vastberaden om Bottas achter zich te houden. "Toen ik die penalty had, wist ik zeker dat ik hem niet voorbij ging laten."

"Ik ben derde geworden op het circuit, daar ben ik blij mee. Ik had ook gewoon Bottas makkelijk voorbij kunnen laten en dan vierde kunnen worden, maar zo ben ik gewoon niet."

Over de nieuwe Renault-motor was de Nederlander erg te spreken. "Qua snelheid was het goed vandaag, al verloren we wel op het rechte stuk."

"Behalve het incident met Bottas was de rest van de race gewoon goed. Qua vermogen hebben we in Singapore hopelijk genoeg om mee te kunnen doen om de overwinning."

De GP van Singapore wordt over twee weken verreden. Het is de 15e van 21 races dit seizoen.