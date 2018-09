Tijdstraf kost Verstappen derde plaats in Italië, zege voor Hamilton

Verstappen kwam op het circuit van Monza in de slotfase in aanraking met Bottas. De coureur van Red Bull Racing probeerde de Fin van Mercedes naar buiten te drukken, maar beide wagens raakten elkaar daarbij. Dat werd Verstappen aangerekend.

Ook in de eerste ronde was er een incident. Daarbij waren Hamilton en Sebastian Vettel betrokken. Vettel spinde en viel terug naar de laatste plaats. De Duitser bereikte de meet uiteindelijk als vijfde, maar schoof een plaats op vanwege de straf van Verstappen.

Hamilton greep in de slotfase de leiding. De coureur van Mercedes passeerde de van poleposition vertrokken Kimi Räikkönen en reed eenvoudig naar de 68e zege uit zijn loopbaan. Räikkönen en Bottas mochten mee het podium op.

De volgende Grand Prix is over twee weken in Singapore. De race wordt verreden op het stratencircuit van Marina Bay. Hamilton verdedigt een voorsprong van dertig punten op Vettel. Verstappen staat met 130 punten vijfde.

Verstappen schuift op naar derde plaats

Verstappen was vanaf de vijfde plek goed weg en haalde in de eerste bocht meteen de voor hem gestarte Bottas in. De Red Bull-coureur profiteerde vervolgens van de touché tussen Hamilton en Vettel.

Door die aanrijding moest Vettel zijn neus laten vervangen, waardoor hij achteraan het veld terug de baan op kwam. Omdat er mede vanwege dat incident een safetycar de baan op kwam, kostte dat de Duitser niet eens heel veel tijd. Brendon Hartley was op dat moment al gestrand.

Nadat de safetycar van de baan was, greep Hamilton bij de herstart direct de leiding. Hij verschalkte Räikkönen direct in de eerste bocht, maar werd meteen weer ingehaald door de Fin. Die situatie aan kop bleef vervolgens enige tijd ongewijzigd.

In de achtergrond was Vettel begonnen aan een flinke inhaalrace. Hij had zich na veertien rondes weer in de punten teruggevochten. Verstappen kreeg ondertussen steeds meer last van Bottas, die hij tot die tijd vrij eenvoudig voor wist te blijven. De Limburger schoot zelfs nog rechtdoor bij een inhaalactie van de Fin, maar behield zijn derde positie.

Räikkönen als eerste naar binnen

Räikkönen kwam na 21 rondes als eerste van de topcoureurs naar binnen voor een reguliere pitstop. Verstappen volgde zijn voorbeeld zes rondes later en viel daardoor terug naar de zesde positie.

Hamilton bleef na de stop van Räikkönen lang op de baan. Dat kostte de Brit echter wel wat tijd, want hij kwam na zijn stop op zo'n zes seconden van de Fin de baan op. Dankzij teamgenoot Bottas, die nog niet was gestopt, kon Hamilton echter weer aansluiten bij Räikkönen.

Voor Daniel Ricciardo zat de race er toen al op. De Australische teamgenoot van Verstappen was na een motorwissel achteraan gestart en was weer terug in de top tien toen hij zijn wagen aan de kant moest zetten. Eerder was ook Fernando Alonso met technische problemen uitgevallen.

Bottas ging met nog zeventien rondes te gaan eindelijk naar binnen, waardoor Verstappen terug op plek drie kwam en Räikkönen de leiding weer kreeg. De banden van de Ferrari-coureur hadden hun beste tijd echter wel gehad.

Verstappen en Bottas raken elkaar

Terwijl Hamilton de druk op Räikkönen opvoerde, kreeg Verstappen de Mercedes van Bottas achter zich aan. De Fin maakte de achterstand van vier seconden die hij na zijn stop had in rap tempo goed en zat met nog tien rondes te gaan aan de staart van de Red Bull van de Nederlander.

Bij een inhaalactie van Bottas raakten de twee elkaar, waardoor Bottas de bocht niet meer kon halen en rechtdoor schoot. Dat incident werd door de stewards onderzocht, waarna Verstappen een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Overigens tot grote woede van de Nederlander.

Een ronde later verschalkte Hamilton Räikkönen voor de leiding in diezelfde bocht. Mede doordat de banden van Räikkönen niet best meer waren, reed de Brit eenvoudig weg van de Fin. Bottas besloot na de straf voor Verstappen achter de Limburger te blijven, terwijl ook Vettel zich nog binnen de vijf seconden van Verstappen reed en vierde werd.