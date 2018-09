Verstappen voelde zich in 'niemandsland' bij kwalificatie GP Italië

"Ik had geen competitie. Ik reed een beetje in niemandsland. Daar heb je weinig aan", mopperde Verstappen na afloop voor de camera van Ziggo Sport.

"In Q3 schroefden Ferrari en Mercedes de motor natuurlijk nog wat verder open en dan weet je dat het sowieso een lastig verhaal gaat worden."

Verstappen klokte op het circuit van Monza 1.20,615 en bleef daarmee niet alleen achter op Ferrari's Räikkönen (1.19,119), maar ook op diens teamgenoot Sebastian Vettel (1.19,280) en Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (1.19,294) en Valtteri Bottas (1.19,656).

De Limburger bleef wel Romain Grosjean van Haas (1.20,936), Renaults Carlos Sainz (1.21,041), Esteban Ocon van Force India (1.21,099), Toro Rosso's Pierre Gasly (1.21,350) en Lance Stroll in de Williams (1.21,627) ruim voor.

Verstappen te spreken over nieuwe Renault-motor

Verstappen maakte net als in de derde en laatste vrije training gebruik van de nieuwe Renault-motor en was daar best over te spreken. "Het is absoluut iets beter geworden. Het is een stap vooruit. Het scheelt misschien één tot twee tienden van een seconde", gaf hij te kennen.

"Ik denk niet dat we er morgen in de race van kunnen profiteren. Hopelijk brengt het ons iets dichter bij Ferrari en Mercedes, maar het gat met hen is natuurlijk wel groot."

De race op het Autodromo Nazionale Monza begint zondag om 15.10 uur. Vorig jaar kwam Hamilton als eerste over de finish, vóór Bottas en Vettel. Verstappen eindigde toen slechts op de tiende plaats na een vroege lekke band.