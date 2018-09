Verstappen maakt zich geen illusies na 'prima' vrije trainingen op Monza

"Het ging prima", begon de twintigjarige Nederlander van Red Bull Racing na afloop van de oefensessies zijn verhaal tegen de verzamelde pers op Monza, waaronder Motorsport.com.

"De omstandigheden waren voor iedereen gelijk. Gelukkig hadden we een droge tweede training, zodat we een paar dingen hebben kunnen proberen. Voor de kwalificatie zijn we nog te langzaam, maar tijdens de lange runs ziet het er een stuk beter uit."

Verstappen klokte tijdens de natte eerste vrije training de zevende tijd (1.35,665) en noteerde tijdens de droge tweede vrije training de vijfde tijd (1.22,154).

De Limburger zat in de tweede oefensessie ruim een seconde boven de tijd van de snelste man van het veld, Sebastian Vettel van Ferrari (1.21,105).

"Of het genoeg zal zijn om echt mee te kunnen vechten? Ik denk van niet. Maar ik ben blij met hoe de auto zich gedroeg", aldus Verstappen. "Dit is echt de slechtste baan voor ons, dus ik verwacht geen wonderen hier. We zullen er het beste van moeten zien te maken."

Onduidelijk of Verstappen nieuwe motor gaat gebruiken

Het is nog altijd onduidelijk of Verstappen zaterdag in de kwalificatie in navolging van zijn teamgenoot Daniel Ricciardo gebruik gaat maken van de nieuwe Renault-motor.

"Dat weet ik zelf nu ook nog niet. Daar moet nog een beslissing over worden genomen", zei Verstappen, die donderdag al te kennen gaf geen hoge verwachtingen te hebben van de zogenoemde Spec 3-motor.

"We willen zo veel mogelijk performance, maar ik verwacht er niet al te veel van. We zien het allemaal wel. Dat het Renault-team die motor zelf niet gaat gebruiken, zegt normaal gesproken natuurlijk al genoeg."

Ricciardo testte vrijdag de nieuwe Renault-motor die per ronde voor een tijdwinst van drie tiende van een seconde zou moeten zorgen, en was daar ondanks het stilvallen al in de eerste ronde best over te spreken.

"Uiteindelijk zag het er oké uit en ik denk dat de upgrade goed werkt voor ons, maar we gaan nu de data bekijken. Ik denk wel dat het een verbetering is en dat het ons iets dichterbij brengt, er waren wat positieve tekenen."