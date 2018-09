Zware crash Ericsson in tweede training, Verstappen klokt vijfde tijd in Italië

De Sauber van Ericsson schoof in de openingsfase van de tweede vrije training aan het einde van een recht stuk plotseling van de baan en sloeg driemaal over de kop. De Zweed kon het wrak ongedeerd verlaten en de sessie werd tijdelijk stilgelegd met de rode vlag.

Toen de brokstukken van Ericssons auto na twintig minuten opgeruimd waren, kon de training hervat worden. Ericsson kwam logischerwijs niet meer in actie.

Zijn teamgenoot Charles Leclerc liet zijn auto grondig checken en kwam nog wel de baan op. De Monegask zette de negende tijd neer.

Verstappen rijdt vijfde tijd

Verstappen was in zijn Red Bull met 1.22,154 goed voor de vijfde tijd. De Limburger was daarmee beduidend sneller dan tijdens de eerste training, toen hij op een kletsnat circuit met 1.35,665 de zevende tijd noteerde.

Ferrari domineerde de tweede training voor eigen publiek. Sebastian Vettel ging in 1.21,105 rond op de Autodromo Nazionale Monza. Daarmee was hij twee tienden sneller dan zijn teamgenoot Kimi Räikkönen (1.21,375).

In het laatste half uur beging Vettel een stuurfout in de Curva Parabolica, waardoor zijn Ferrari in de grindbak schoof. Tot opluchting van de Italiaanse fans bleef de auto intact en kon Vettel naar de pits rijden.

Achter Ferrari bezette Mercedes de derde en vierde plek. WK-leider Lewis Hamilton was met 1.21,392 slechts een fractie langzamer dan Räikkönen. Valtteri Bottas gaf een halve seconde meer toe (1.21,803).

Ricciardo test nieuwe motor

Verstappen bleef zijn teamgenoot Daniel Ricciardo (1.22,296) nipt voor. Alle coureurs reden hun snelste rondetijden op de supersoftband.

Ricciardo rijdt in tegenstelling tot zijn teamgenoot met de nieuwe Spec 3-motor van Renault. Later op vrijdag besluit Verstappen of hij ook een motorwissel laat uitvoeren.

Zaterdag om 12.00 uur is de laatste vrije training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag om 15.10 uur gaat de race in Italië van start.